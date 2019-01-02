Tayland Usulü: Hindistan Cevizi Sütünde Körili Karides
Bu tarif dünyanın en iyi 10 mutfağı içerisinde gösterilen Thai mutfağından geliyor! İşte egzotik lezzetiyle Hindistan cevizi sütünde pişen körili karides tarifi…
Malzemeler:
Pilav için;
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 su bardağı baldo pirinç
• 1,5 su bardağı sıcak su
• 4 damla limon suyu
• Yarım çay kaşığı tuz
Karides için;
• 600 g jumbo karides
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 200 g Hindistan cevizi sütü
• 3 dal taze soğan
• 2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
• 1 diş sarımsak
• 2,5 santim ince kıyılmış taze zencefil
• 1 tatlı kaşığı pul biber
• Yarım tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı köri
• 2 yemek kaşığı limon suyu
Tarif:
1. Pilav için tereyağı ve zeytinyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta geniş bir pilav tenceresinde kızdırın.
2. Yıkadığınız pirincin şeffaf bir görünüm alana kadar kavurmaya başlayın.
3. Pirinçlerin tane tane olması ve beyazlığını koruması için taze sıkılmış limon suyunu ilave edin.
4. Sıcak suyu katıp tuzu ekleyin, tahta kaşıkla karıştırın ve kapağını kapatın.
5. Kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
6. Körili karides için tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta kızdırın.
7. Sarımsak zencefili tereyağında 2 dakika çevirin.
8. Ardından temizlenmiş Jumbo karidesleri tavaya ekleyip soteleyin.
9. Hindistan cevizi sütü, köri, pul biber, tuz, limon suyunu da ekledikten sonra pişirmeye devam edin.
10. Karides sosu kıvam altıktan sonra kıyılmış maydanozları ekleyip ocağın altını kapatın.
11. Körili karideslerinizi pirinç pilavıyla beraber servis edin.
12. Afiyet olsun!
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