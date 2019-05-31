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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Ev Yapımı Suşi Tarifi

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Ev Yapımı Suşi Tarifi

Suşi dünyanın tartışmasız en popüler Japon yiyeceği. Çoğu seveninin gözünü korkutsa da evde de yapımı oldukça basit. Gelin en çok tercih edilen suşi rulolarından olan Maki, Nigiri, Sake, Ebi ve Unagi gibi çeşitleri beraber yapalım…

Malzemeler:

• 2 su bardağı suşi pirinci
• 2,5 su bardağı su
• 1 çay bardağı pirinç sirkesi
• ½ çay bardağı beyaz toz şeker
• ¼ çay bardağı tuz
• 8-10 yaprak suşi yosunu

İç malzemeleri;

• 1 adet olgun avokado
• 4-5 dal yeşil soğan
• 2 yemek kaşığı labne peyniri
• 2 yaprak somon füme
• 1 ince dilim somon fileto
• 2 parça yengeç surimi

Üzeri için;

• 1 ince dilim somon fileto
• 8-10 adet karides
• 1 ince dilim füme yılan balığı
• 1 yemek kaşığı susam

Servis için;

• Soya sosu
• Wasabi

Tarif:

1-Pirinçleri 4-5 kez yıkayarak nişastasından arındırın.
2-Pirinçleri tencereye alarak Arçelik Grion Ocak’ta 2,5 su bardağı su ile kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp altını kısın 10 dakika daha pişirin.
3-10 dakika sonra tencereyi ocaktan alın ve dinlendirin.
4-Ayrı bir cezvenin içinde pirinç sirkesi, şeker ve tuzu karıştırın. Kısık ateşte ılıyacak şekilde homojen hale getirin.
5-Ardından hazırladığınız sirkeli karışımı dinlenen pirinçlerin üzerine azar azar ekleyerek tahta spatula ile pirinçleri ezmeden karıştırın ve soğumaya bırakın.
6-İç malzemeleri için avokadonun çekirdeğini çıkarın, kabuğunu soyun. 5-6 milimetrelik şeritler halinde boylamasına doğrayın.
7-Somon filetoyu da 7-8 milimetre çapında ince uzun şeritler halinde doğrayın.
8-Yengeç surimi çubuklarını da uzunlamasına ikiye bölerek inceltin.
9-Suşi yosununu parlak kısmı altta kalacak şekilde serin.
10-Ortasına avokado, somon fileto ve labne peynirini uzunlamasına yerleştirin. Suşi matı yardımıyla sıkıca sarın.
11-Siyah dürüm şeklinde sardığınız parçayı kenara alın.
12-Matın üzerine ellerinizi ıslatarak bir avuç pirinç alın ve eşit şekilde yayın.
13-Pirincin ortasına hazırladığınız yosunlu ruloyu koyun ve suşi matıyla sıkıca sarın.
14-Ardından matın üzerine somon fümeyi serin ve hazırladığınız ruloyu üzerine koyun, matla beraber sıkıca sarın.
15-Suşinizi doğrama tahtası üzerine alın ve keskin bir bıçakla paralel biçimde ileri geri hareket ettirerek dikkatlice dilimleyin. Her dilimden önce bıçağı ıslak havlu ile silerek temizlemelisiniz. Kuru ya da pirinçli bıçakla dilimlemeye çalışırsanız suşi dağılabilir.
16-Bir diğer çeşit suşi için elinizi su ile hafifçe nemlendirin ve suşi pilavından bir miktar alıp elinizde yuvarlayın.
17-1 dilim ince kesilmiş somon filetoyu avucunuza yerleştirin ve yuvarladığınız pilav topunu somon diliminin ortasına bastırarak yayın.
18-Ardından hazırladığınız suşiyi ters çevirin ve şeklini sabitlemek için 1-2 kez yanlardan bastırın.
19-Füme yılan balığı ve karides için de aynı işlemi tekrarlayın.
20-Yılan balıklı suşinizi yaptıktan sonra uzunlamasına kestiğiniz suşi yosununu tam ortasından sarın, üzerine susam serpin.
21-Hazırladığınız suşileri soya sosu ve wasabi ile servis edebilirsiniz.
22-Afiyet olsun!

 

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