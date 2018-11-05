"Zor bir hamilelik geçirdim"
Başak Sayan, park yeri yüzünden eşine saldıran komşusu için sosyal medyada ‘Şehir eşkıyası gibi kapımıza dayandı. İçip içip eşime silah çekti’ yazması üzerine komşusu, Sayan'dan “Hakarete uğradım” diyerek şikayetçi oldu
Başak Sayan'ın komşusuna "Şehir eşkiyası gibi kapımıza dayandı" cümlesi üzerine komşusu tarafından hakaret suçundan dava açıldı.Bunun üzerine "Söylemezsem Olmaz" programına bağlanan Sayan şu açıklamalarda bulundu: "2 sene önce ben ikizlerime 6 aylık hamileyken, eşim ve komşum arasında otopark kavgası olmuştu. Komşumuz silah çekti. O gün çok fazla korktum ve doğum sancılarım tuttu. Hastaneye yattım. O dönem ben çok üzüldüm. Zor bir hamilelik geçirdim. Yaşananları sosyal medyada anlattım. Ve komşum tarafından bana karşı hakaret davası açıldı. karşımdaki insanı da anlamaya çalışıyorum. Sadece Allah'a teslim ediyorum." dedi.
Başak Sayan bir zamanlar aynı dizide rol aldığı Murat Başoğlu ile ilgili de konuştu
Murat Başoğlu'na çok şaşırdım ve çok üzüldüm. İnsanın tanıdığı birini böyle bir olayda görmek üzücü ne diyebilirim ki dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle