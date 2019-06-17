Zerrin Özer'in eşi kim, kaç yaşında?
61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile nikâh masasına oturdu. Zerrin Özer, evleneceği haberini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Zerrin Özer'in eşi kim?
Zerrin Özer (61) bir süredir birlikte olduğu kendisinden 27 yaş küçük Murat Akınca (34) ile evde yapılan sade bir törenle nikah masasına oturdu. Sürpriz nikahtan ilk görüntü sosyal medyada yayınlandı.
Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı düğünde çifti Şehrazat, Ahmet San, Seda Akay, Kemal Aslan, Suadiye ve Özgür Aras da yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı.
DOLANDIRDI İDDİASI
İş adamı olan Murat Akınca'nın eski sevgilisi 2. Sayfa programının canlı yayınına bağlandı. Murat Akınca'nın kendisini dolandırdığını ifade eden Seda Hanım, Zerrin Özer'le evlenen kişinin gerçek isminin Murat Akıncı değil, Mahmut Atalay olduğunu söyledi.
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