Yeşilçam’ın acı kaybı! Cemal Goncagül hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın emekçilerinden Cemal Goncagül hayatını kaybetti
Cingöz Recai, Zorba, Şafakta Üç Kurşun, Aslan Yürekli Kabadayı, Hayatım Senindir gibi çok sayıda filmde rol alan Cemal Goncagül'ün 2 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın emekçilerinden Cemal Goncagül'ün 1 Mayıs Salı günü vefat ettiğini ve 2 Mayıs Çarşamba günü sessiz sedasız Büyükçekmece Kuba Camii’nden defnedildiğini şarkıcı Onur Akay duyurdu.
Akay, “Yeşilçam'ın çınarlarından asıl adı Cemal Goncagül olan ve Cemal Konca olarak tanınan oyuncumuz, sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 60'ın üstünde sinema filminde rol alan Cemal Konca, 1 Mayıs Çarşamba günü vefat etti ve dün Büyükçekmece Kuba Camii'nden, son yolculuğuna uğurlandı” ifadelerini kullandı.
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