Yeşilçam yıldızlarını buluşturan düğün
Yeşilçam’ın usta isimleri, önceki akşam Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen düğün töreninde bir araya geldi.
Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Bircan Silan, oğlunu evlendirdi. Yatırım danışmanı Umutcan Silan, önceki akşam Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenen düğün töreniyle hayatını marka müdürü Burcu Yakupoğlu ile birleştirdi.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğün töreni, Yeşilçam’ın usta isimlerini de bir araya getirdi.
Düğüne kızı Ayşe Nazlı ile katılan Nilüfer, Hale Soygazi ve Hülya Koçyiğit’le uzun süre sohbet etti.
Düğüne katılanlar arasında Türkan Şoray, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Filiz Akın, Itır Esen, Hale Soygazi, Selda Alkor, Aydan Şener ve Nazan Şoray da vardı.
Filiz Akın, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray, uzun aradan sonra bir araya geldi.
Kısa süre önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağı kırıldığı için düğüne gelemeyen Emel Sayın ise genç çifte telefon açarak mutluluk diledi.
Ferhat Göçer’in konser verdiği düğünde Nilüfer de sahneye çıkıp şarkılar söyledi.
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