Uzlaştı dosya kapandı
KIVANÇ Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, geçen yıl Dizer’e ait kafeyi bastığı, ayrıca kendileri hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiası ile Sinan A. adlı şahıstan şikâyetçi olmuştu.
Sinan A. hakkında “İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret ve tehdit” suçlarından takipsizlik kararı verildi. Kararda, “Tarafların müzakereler sonucunda uzlaştıkları görüldüğünden şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle