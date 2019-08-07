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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Umur Bugay yarın toprağa verilecek

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Umur Bugay yarın toprağa verilecek

"Bizimkiler" dizisiyle unutulmazlar arasına giren senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, yarın toprağa verilecek. Bugay'ın cenazesi, ikindi namazını takiben Şakirin Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Dün öğle saatlerinde Kınalıada'da fenalaşan 79 yaşındaki Bugay, kariyeri boyunca birçok sinema filmiyle televizyon dizisine imza atmıştı.

Ankara'da 1940'ta dünyaya gelen Bugay, sanat hayatına 1962'de öğrenciyken başladı ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

Umur Bugay, oyun yazmaya 1972'de başladı, yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi.

"Hasip ile Nasip", "İşte Hayat", "Davacı", "Postacı", "Aslan Bacanak", "Avni Babanın Çocukları", "Hababam Sınıfı", "Deli Yunus" ve "Çöpçüler Kralı" gibi ünlü filmlerin senaryolarına imza atan Bugay, asıl üne TRT'de yayınlanan "Bizimkiler" dizisiyle kavuştu.

"Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi film ve dizilerin senaryolarını da yazan Bugay'ın, 1976'da "İşte Hayat", 1978'de ise "Çöpçüler Kralı" senaryoları, Antalya Film Festivali'nde en başarılı senaryo ödülüne layık görüldü.

Bugay'ın kaleme aldığı "Türk Küçükleri" adlı öykü kitabının yanında, anılarını yazdığı "Oğlum Adam Olacak" kitabı da 2017'de yayımlandı.

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