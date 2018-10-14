Türklerle benzemiyoruz aynıyız!

◊ Bu haftaya siz “şeflerin haftası” da diyebiliriz aslında. İtalya’da da Türkiye’de olduğu gibi bir Gastronomi Festivali var mı?

- Türkiye’deki festival çok kapsamlı, bizde öyle bir şey yok. İtalya’da daha çok ürün bazında festivaller oluyor. Çikolata, pizza gibi... “Türkiye’de bu organizasyon iyi ki yapıldı ve yapılıyor” diyebiliriz çünkü bu gastronomi dünyası için muhteşem bir etkinlik.

Ben etkinlik kapsamında Adana’ya gidiyorum. Adana’da, oraya özgü yöresel malzemeler kullanacağım. Mutfağımı, Adana ile birleştireceğim.

◊ Türk mutfağı ile İtalyan mutfağı arasında ortak gördüğünüz neler var?

- Bana sokaktan geçenler “Türklerle İtalyanlar benziyor mu” diye soruyor. Ben de hep aynı cevabı veriyorum “Biz benzemiyoruz, aynıyız!” İki ülkenin mutfağı da birbirine benziyor. Türkiye denince benim aklıma ilk Karadeniz Bölgesi geliyor mesela. O yörenin mutfağında daha basit malzemeler kullanılıyor.

İtalya’ya baktığımızda da birebir aynı malzemeler kullanılıyor. Örneğin mıhlama, bizde de var. Türk mutfağı ile İtalyan mutfağı arasındaki en büyük fark nedir biliyor musunuz? Balık. Biz balığı çok tüketiyoruz. Türk mutfağında bir de Arap etkisi var. Şerbet gibi...

◊ “Keşke bizim ülkemizde de bu olsaydı” dediğiniz bir ürün var mı?

- Olmaz mı var tabii. Ezine peyniri favorim. Ben Türkiye’ye ilk geldiğimde günde 1.5 kilo Ezine peyniri tüketiyordum. Koca bir ekmeği açıyordum, ortasına ezine peynirini ve domatesi koyup yiyordum. Bir diğeri ise Erzincan tulumu.

İTALYA’DA BU KADAR ÇOK İTALYAN RESTORANI YOK

◊ Türkiye’de bir sürü İtalyan restoranı var. Bir İtalyan olarak bu restoranları nasıl buluyorsunuz?

- İtalya’da bu kadar çok İtalyan restoranı yok. (Gülüyor) Dünyanın her yerinde İtalyan restoranını çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Neden mi? Çünkü bu mutfak basit ve kolay.

Her evde akşam yemeğinde mutfakta bir makarna oluyor. Sosu bile kolay üzerine bir domates sosu koy bitti. Bana soruyolar mesela “Akşam yemeğe nereye gidelim” diye, ben de cevap olarak “Hadi bir kebap yiyelim” diyorum. Artık gerçek bir Türk oldum.

◊ Aslında bunun sebebi buradaki İtalyan restoranlarının çok fazla İtalyan ürünü kullanmaması ve Türk ürünleriyle İtalyan yemeği yapması olabilir mi?

- Aslında evet. Mesela sen İtalya’daki gibi bir yemek istiyorsan o zaman İtalya’ya gitmelisin. Yemeğin piştiği fırın bile çok şeyi değiştirebilir. Buradaki restoranlar ve şefler birebir aynı yemeği yapmaya çalışıyor ama bu mümkün değil. Aynı şey İtalya’daki Türk restoranları için de geçerli.

Lezzetli oluyor mu? Hayır tabii ki. Benim İtalya’da yediğim Türk yemekleri, burada yediklerimden lezzetsizdi. Oradaki su bile farklı.

Biz İtalya’dan bir kahve makinesi aldık. Kahveyi de İtalya’dan aldık, Türkiye’de yaptık tadı farklı çıktı. Sebebi de su.

Benim annem İtalya’dan her geldiğinde çantasında 2.5 lt’lik su ile geliyor. Yoksa kahve içemiyor.

◊ Türkiye’deyken yokluğunu en çok hissettiğiniz şey kahve o zaman?

- Buradayken genellikle Türk kahvesini tercih ediyorum.

◊ Türkiye’ye ilk geldiğinizde sizi şaşırtan yemek hangisiydi?

- Aksaray’da yediğim kelle paça. Bizim mutfağımızda da kelle paça var, ama bu daha güzeldi.

Konyaspor’u tutuyorum

◊ İtalya’dayken kafanızda “Türkiye’ye geleyim ve bir televizyon programı yapayım” gibi bir fikir var mıydı hiç?

- Hayır hiç düşünmedim. Eşimle evlendik, tam başka bir ülkede yaşamaya başlayacaktık ki eşim çocuğumuza hamile kaldı. “İtalya’da mı kalsak yoksa Türkiye’de mi?” diye düşündük. O dönem de İtalya’da çok büyük bir kriz vardı, biz de tercihimizi Türkiye’den yana kullandık. Daha sonra Kanaltürk’ün karşısına bir restoran açtık. Bir gün Derya Baykal yemeğe bizim restorana geldi. O zaman da kendisi bir program yapıyordu. Yaptığım pizzayı kanala götürdü. Pizzam orada çok beğenilmiş ve daha sonra program teklifi geldi.



◊ Peki son olarak bir şey daha soracağım...

- Konyaspor’u tutuyorum!



◊ Hangi takımı tuttuğunuzu sormayacaktım aslında... Peki o zaman neden Konyaspor’u tutuyorsunuz?

- Benim nikâh şahidi Konyalı. Ben aslında futbolu sevmiyorum, ama Konyasporluyum.

Evde yemekleri eşim yapıyor

◊ Çocuğunuz İtalyan mı yoksa Türk mutfağına mı yakın?

- Hem Türk hem de İtalyan olduğu için çok karıştırıyor. Bir gün geldi ve dedi ki “Baba bugün mantı ve risotto yiyelim”. Böyle karışık ve değişik bir ortam var evde.

◊ Evde yemekleri kim yapıyor?

- Evde yemekleri genelde eşim yapıyor. Ben pek evde olamadığım için yemekleri yapan taraf eşim oluyor. Çocuğumuz genelde yüzde 80 Türk yemekleri yiyor, ama hafta sonları pizza ve makarna yemeyi seviyor.

◊ Eşinizin İtalyan mutfağına bakışı nasıl?

- Eşim İtalya’ya geldiği zaman zorlanıyor. Deniz mahsullerini yiyemiyor. Biz İtalya’da etleri az pişmiş yiyoruz ama eşim onu yiyemiyor.