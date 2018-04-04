Türkiye’nin listesi
Dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin “starmetre” listesine Nurgül Yeşilçay damga vurdu. Yeşilçay, listede Türk oyuncular arasında birinci oldu.
İnternetin en büyük film veri tabanı Internet Movie Database (IMDb), her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı bir liste hazırlıyor. “Starmetre” adlı o listede geçen haftaya damga vuran isim Nurgül Yeşilçay oldu. “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Paramparça”, “Eğreti Gelin”, “Asmalı Konak”, “Vicdan” gibi yapımlarla yurtdışında da tanınan Yeşilçay, dünya sıralamasında 12 bin 771 sıra yükselerek Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Ünlü oyuncu, listenin fotoğrafını “Bana dünyadan bahset kardeşim” notuyla sosyal medyada paylaştı. Listede Türk oyuncular arasında ikinci sırada Kıvanç Tatlıtuğ, üçüncü sırada ise Haluk Bilginer yer aldı.
Yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay, sevenlerine müjde verdi: “Gönlüme göre bir oyun bulur bulmaz tiyatro sahnelerine de döneceğim.”
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