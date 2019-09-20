Türker İnanoğlu’nun sağlık durumu nasıl? Oğlu İlker İnanoğlu açıkladı
Enfeksiyon nedeniyle 1 hafta önce Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Türker İnanoğlu’nun tedavisi sürüyor.
Doktorların tedbir amaçlı ziyaret yasağı koyduğu duayen sinemacının kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir, babasına moral olması için Amerika’dan geldi. İlker İnanoğlu da önceki gün hastane çıkışı babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: “Söylendiği gibi komada ya da yoğun bakımda değil, normal odada. Vücut direnci yükselince taburcu olacak.”
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