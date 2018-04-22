Tarkan’a rest mi çekti?
Bülent Ersoy, Tarkan’la düet yaptığı “Ümit Hırsızı”nda kriz çıktığı ve şarkıyı iptal ettiği iddialarını yalanladı. Sanatçı, “Şarkımı okuyup teslim ettim, bunları kim uyduruyor” dedi.
Bülent Ersoy, önceki gece Ankara’da hayranlarıyla bir araya geldi. Winner İncek’te konser veren ünlü sanatçı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tarkan’la düet yaptığı “Ümit Hırsızı” adlı şarkıda kriz yaşandığı iddiaları sorulunca Ersoy sinirlendi.Tarkan’ı arayıp, “İçime sinmedi. Bir daha stüdyoya girelim” dediği ve bu teklifin Tarkan tarafından reddedilince şarkıyı iptal ettiği öne sürülen Ersoy, “Bu haberleri kim nereden çıkarıyor, nereden uyduruyor bilmiyorum. Ben işlerinde 2 usta isimle çalıştım, Tarkan ve Taşkın Sabah. Şarkımı da okuyup teslim ettim, yok rest çekmişim, yok çekmemişim, bunları kim uyduruyor, neden uyduruyor, ellerine ne geçiyor bilmiyorum!”
Sahnede tansiyonu düştü
Bülent Ersoy’dan önce sahneye çıkan Muazzez Abacı, tansiyonu düşünce, programını erken bitirdi. Abacı, “Birden soğuk ter dökmeye başladım, baktım ki başım dönüyor, onun üzerine erken veda ettim ama şimdi iyiyim” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle