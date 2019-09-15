Striptizciyi oynayacak olmam ailemi şaşırtmadı

◊ “Crazy Rich Asians”ın başarısını düşünürsek, sonrasında yeni projeye karar vermek zor oldu mu?

- “Crazy Rich Asians”tan sonra çok fazla senaryo geldi. Hepsini okudum. İçime sinen “Hustlers” olduğu için bu filmi seçtim.

◊ İçinize sinmesini sağlayan ne oldu?

- Eğlence dünyasında çalışan, çoğu zaman da hor görülen striptizci kızların insani yönünü göstermesi... Hangi tür olursa olsun, duygusunu açıkça dışa vuran filmlere karşı zaafım var. Bu filmde de striptizci kızların kalbi yansıtılıyordu. O yüzden bu senaryoyu seçtim.

◊ Rolünüze nasıl hazırlandınız?

- Özel dans dersleri aldım. Evimin ortasına direk dansı için platform kurdurdum. Direk dansı yapabilmeniz için vücudun tüm kaslarının çalışması gerekiyor. Onun için de evde her an elimin altında olsun ki rahat rahat çalışayım diye düşündüm. Bir de ayakkabı konusu var biliyorsun, 20 cm. yüksekliğinde. Yüksek topuklara alışmak için tüm gün evde o ayakkabılarla gezdim. Bunlar hazırlığımın bir kısmı... Diğer kısmı da saha çalışması.

◊ Nasıl yani?

- Striptiz kulüplerine gittim. Orada çalışan kızlarla arkadaş oldum, yemeğe çıktım. Hatta bazıları ile iş için başlayan arkadaşlığımız iş olmaktan çıktı, ömür boyu sürecek boyut kazandı.

◊ Filmdeki gibi, olur da bir gün eşinizin ya da erkek arkadaşınızın striptiz kulüplerin müdavimi olduğunu öğrenirseniz... Tepkiniz ne olur?

- Bence striptiz kulüpleri normal barlardan daha güvenli. Çünkü oradaki dansçı kızlar gecenin sonunda oraya gelen erkeklerle eve gitmiyor. Kızların tek istediği onların paraları. Erkeklerin tek istediği de iyi vakit geçirmek ve kadınların ilgisi... Diğer taraftan, normal bara giden erkeklerin orada takılan kızlarla tanışıp farklı şeyler yaşaması daha büyük olasılık. Tuhaf gelebilir ama bence eş ve erkek arkadaşlar için striptiz kulüpleri daha güvenli.

◊ Kadın vücudu ve algılanma şekli hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Genel olarak kadında fiziksel güzelliğe önem veriliyor. Medyada, reklamlarda, billboard’larda, internette, her yerde güzel kadın fotoğrafları karşımıza çıkıyor. Bu görseller zorla gözümüze sokuluyor. Gelgelelim bir kadın, seksapelliğini ya da fiziğini kendi kendine göz önüne serince ayıplanıyor. Filmin sevdiğim yanlarından biri de iyi ya da kötü yorum yapmadan bu kızları anlamamızı sağlaması. “Hustlers”, o insanların mesleklerinden daha fazlası olduğunu gösteriyor. Mesleki damgayı vurmadan, onların insan olmasıyla ilgileniyor. Ayrıca bu mesleği seçen bazı kızların hayatta başka hiçbir şansı da yokmuş, bunu unutmamak lazım.

KADIN OLMAKTAN UTANMAMAYI JLO SAYESİNDE ÖĞRENDİM

◊ Filmde Jennifer Lopez ile ilk karşılaştığınız sahnede, yanlış hatırlamıyorsam tarzına hayranlıkla bakıyordunuz...

- Jennifer Lopez bir moda ikonu... Ben onun tarzına kendimi bildim bileli hayranlıkla bakıyorum. Yıllar önce Grammy’de giydiği yeşil Versace elbise hepimizin hayallerini süslemişti mesela... Ve 20 yıl sonra onunla aynı filmdeyim, rol arkadaşıyım, şaka gibi...

◊ 20 yıl sonra hayalleriniz gerçek oldu ve Jennifer Lopez’le çalışma fırsatı buldunuz.

- Jennifer çalıştığım en ilgili kadınlardan biri... Ondan çok şey öğrendim.

◊ Neler öğrendiniz mesela? Ondan size neler kaldı?

- Dinlemeyi öğrendim. Jennifer hepimizi dinledi. Dinledi derken söylediklerimizi değil, davranışlarımızı, hislerimizi, setteki hâl ve hareketlerimizi gözlemledi. Hepimize liderlik yaptı. Setimiz onun sayesinde çok pozitifti. Bunların dışında dans figürleri öğrendim, kadın olmaktan utanmamayı öğrendim, sahneyi sahiplenmeyi öğrendim. Onu tüm kalbimle seviyorum. Daha ne söyleyebilirim ki...

◊ Striptizci kızlarla ilgili sizi en çok şaşırtan ne oldu?

- Hepsi sıradan kızlar. Onlarda beni şaşırtan hiçbir şey olmadı ama striptiz kulüplerindeki sistem şaşırttı.

◊ Nasıl bir sistem var ki?

- Striptizci kızların, DJ’e, barmene, müdüre, garsonlara bahşiş vermesi gerektiğini bilmiyordum. Ayrıca dans ettikleri kulübe de para ödüyorlar. Çünkü bağımsız çalışıyorlar ve sahneyi kullandıkları için para ödemeleri gerekiyor. Tüm şovu yapan bu kadınlar olsa da kulüpteki herkese ve her şeye ödeme yapmak zorundalar.

◊ Diğerlerini anlıyorum da DJ’e neden para ödüyorlar?

- Dans edecekleri müziği DJ seçiyor. O tutup da korkunç bir şarkı seçerse performansları etkileniyor. Saha çalışmasında bir gece dansçılardan biri çok kızgındı... DJ onun şarkısını başka bir kıza çalmıştı. Epey olay çıkmıştı o gece. O yüzden DJ’leri memnun etmek zorundalar.

FİLMİN AMACI BU HAYATI ÖZENDİRMEK DEĞİL

◊ “Filmde, o kızların hikayesini bu mesleği iyi ya da kötü yorumlamadan anlattık” dediniz. Neden yorum katmadığınızı özellikle vurgulama gereği duydunuz?

- Çünkü birçok kişi filmi Martin Scorsese klasiği “Goodfellas” ile karşılaştırıyor.

◊ Nasıl yani?

- “Goodfellas”taki ekip gansterdi ve kötü şeyler yapıyordu. Ama hepimiz bu kötü şeyleri severek izledik, gansterleri destekledik. “Hustlers”ta gansterler değil striptizciler erkekleri uyuşturup paralarını çalıyor. Bunu izlerken de insanlar eğlenecekler, güzel vakit geçirecekler.

◊ Fark ne peki?

- “Goodfellas”ta film “Tüm hayatım boyunca ganster olmak istedim” sözüyle başlıyor. Son söz “Artık ganster değilim, o yüzden hayatım sıkıcı”... “Hustlers”ın amacı, bu hayatı özendirmek olmamalıydı. O yüzden bizim filmimizin son sözü “Kızlar kendileri için, birbirleri için dans ediyor”...

ORALARA GİDENLER İĞRENÇ ADAMLAR DEĞİLLERMİŞ

◊ Kızlar hakkında çok şey konuştuk. Peki filmi çekerken erkekler hakkında neler öğrendiniz?

- İnsanlar striptizcileri yaptıkları işten dolayı bir kalıba koyuyor değil mi? Aynı şeyi striptiz kulübüne giden erkekler için de yapıyorlar. Saha çalışması yaparken beni en çok şaşırtan şey, önyargılarımın aksine oraya gidenlerin iğrenç adamlar olmadığını öğrenmekti. Oraya gidiyorlar çünkü güzel kızların onlara kendilerini iyi hissettirmesini istiyorlar. Ya da günün yorgunluğunu orada atıyorlar sadece... Tabii orada da kötü niyetli insanlar var ama genel olarak ummadığım bir erkek profili gördüm o kulüplerde.



◊ Bu kadınlar, para kazanmak için insanları kullanan erkeklere karşı aslında aynı şeyi yapıyor filmde...

- Wall Street’ten mi bahsediyorsun?



◊ Evet. Filmdeki kadınlar Wall Street’te erkeklerin yaptığının başka bir çeşidini yapmıyor mu sizce de?

- Aynen! İyi ki bu soruyu sordun çünkü birçok kişi filmi kadın dayanışması filmi zannediyor. Aslında filmde kültürün erkekler üzerindeki etkisini de anlattık.



◊ Bu konuyu biraz açalım mı?

- Toplumda şöyle bir görüş var; erkekler banka hesapları kadar kıymetli... Eğer adam zenginse değer görür ve istediği kadını elde eder. Aslında erkekler de kültürün kurbanı. Çünkü çocukluktan itibaren “paran ve gücün varsa kıymet görür ve sevilirsin” tabusu ile büyüyorlar.



◊ Sizi ne etkiler? Para ve güç dışında...

- Birçok erkek arkadaşım oldu. Ama âşık olduğum her erkeğin ortak noktası ses tonu. Erkeklerin ses tonu nedense beni etkiliyor.

Gerçi “Crazy Rich Asians” sayesinde yalnız olmadığımı anladım. Henry’nin (Golding) ses tonuna kaç kadın âşık biliyor musunuz? Onun dışında espri yeteneği, mizah anlayışı da önemli... Eğer bir erkek beni içten güldürüyorsa, neye benzerse benzesin gözüme bir anda Brad Pitt gibi görünebilir.



◊ Ailenize filmde striptizciyi canlandıracağınızı söylediğinizde tepkileri nasıl oldu?

- Hiç şaşırmadılar. 10 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Ailemdeki herkes akademik anlamda son derece iyi kariyerlere sahip. Babam biyoloji ve genetik profesörü, annem bilgisayar programcısı... Rolü seksi bir film yapmak için kabul etmediğimi, işimin hikaye anlatmak olduğunu algılayabiliyor ve saygı duyuyorlar.

Filmin konusu

Gerçek bir hikayeden ilham alınarak hayata geçirilen ve uzun süredir merakla beklenen yıldız kadrolu film, Jessica Pressler’ın 2015 yılında The Cut’ta yayınladığı bir haberden ilham alınarak beyazperdeye uyarlandı. New York’lu bir grup striptizcinin, kulüplerini ziyaret eden zengin adamların paralarını çalmak için kurdukları planı konu alan “Hustlers”ta başrolleri Constance Wu, Jennifer Lopez, Keke Palmer, Lizzo, Lili Reinhart ve Cardi B paylaşıyor.