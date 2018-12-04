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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.12.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Spotify’ın 2018 verileri açıklandı...İşte sonuçlar

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Spotify’ın 2018 verileri açıklandı...İşte sonuçlar

İşte Spotify’da 2018’in Türkiye “En”leri!

Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:
2018 yılında Türkiye’de zirvenin adı Ezhel oldu. Yılın en çok dinlenen sanatçılarında Ezhel’i takip eden isim, pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu. Üçüncü sırada ise gençlerin yeni gözdesi olan rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz karşımıza çıkıyor. Bu sene en çok dinlenen TOP 5 sanatçı listesinde hiçbir yabancı sanatçı yer almazken, dördüncü sırada Teoman, 5’inci sırada ise Sagopa Kajmer yer alıyor.
1. Ezhel
2. Sezen Aksu
3. Yüzyüzeyken Konuşuruz
4. Teoman
5. Sagopa Kajmer

Türkye’de En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
2018 yılında Ezhel, en çok dinlenen erkek sanatçı olarak ilk sıraya yerleşti. Sagopa Kajmer’in 3’üncü, Gazapizm’in 4’üncü sırada olduğu en çok dinlenen erkek sanatçılar TOP 5 listesine rap müzik damgasını vurdu.
1. Ezhel
2. Teoman
3. Sagopa Kajmer
4. Gazapizm
5. Mabel Matiz

Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
2018 yılında Türkiye’nin en çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’yu en çok dinlenen kadın sanatçı TOP 5 listesinde Dua Lipa ve Avustralyalı söz yazarı ve şarkıcı Sia takip etti. Sıla 2018 yılında en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 4’üncü sıraya yerleşirken,Simge listeye 5’inci sıradan giriş yaptı.
1. Sezen Aksu
2. Dua Lipa
3. Sia
4. Sıla
5. Simge
Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:
2018 yılında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar TOP 5 listesinde Ezhel’den Geceler ve İmkansızım, Gazapizm’den Heyecanı Yok ve Canbay & Wolker’dan Elbet Bir Gün ile rap rüzgarı esti. Listesinde pop türünde öne çıkan tek şarkı ise Aleyna Tilki’den Yalnız Çiçek oldu.
1. Geceler – Ezhel
2. Heyecanı Yok – Gazapizm
3. Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
4. İmkansızım – Ezhel
5. Elbet Bir Gün - Canbay & Wolker
Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:
2018’in en çok dinlenen albümleri TOP 5 listesinde çeşitlilik göze çarptı. İlk sırada bu seneye Damga Vuran Ezhel’in albümü yer alırken, ikinci sırada popun global yıldızı Dua Lipa’nın kendi adını taşıyan albümü, üçüncü sırada ise Mabel Matiz’in Maya albümü yer aldı.
1. Müptezhel –Ezhel
2. Dua Lipa – Dua Lipa
3. Maya – Mabel Matiz
4. An – Edis
5. Akustik Travma – Yüzyüzeyken Konuşuruz

Türkiye’de En Çok Dinlenen Gruplar:
Türkiye’de 2018 yılında en çok dinlenen müzik gruplarında Yüzyüzeyken Konuşuruz zirvedeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz’u dünya genelinde en çok dinlenen müzik grubu Imagine Dragons izlerken, 3’üncü sıraya ise Türk rock müziğin kalplere kazınan gruplarından Duman
yerleşti.
1. Yüzyüzeyken Konuşuruz
2. Imagine Dragons
3. Duman
4. Mor ve Ötesi
5. Adamlar
Türkiye’de En Çok Dinlenen Çalma Listeleri:
Türkiye’de 2018 yılında en çok dinlenen çalma listelerinde zirveyi pop yakaladı. Türkçe Pop en çok dinlenen çalma listesi olurken, Today’s Top Hit ve Türkçe Rap ise ilk üçü tamamlayan diğer popüler çalma listeleri oldu.
1. Türkçe Pop
2. Today& Top Hits
3. Türkçe Rap
4. Hot Hits Türkiye
5. Seven Kalpler

Spotify bugün, 78 ülkeden 87 milyonu abone olmak üzere 191 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı ile
dünyanın en popüler dijital müzik hizmet platformudur.

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