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Hande Can Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Spor şıklık nasıl olur (Berrak Tüzünataç)

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Spor şıklık nasıl olur (Berrak Tüzünataç)

Seyahat ederken hem rahat, hem de spor olmak isteyenler için Berrak Tüzünataç’ın kıyafeti çok güzel bir örnek olmuş.

Jean’inin rengi ve kalıbı, kazağı ile spor ayakkabısının uyumu, trençkot’undaki altın rengi düğme detayı dahil tepeden tırnağa “spor şıklık nasıl olur?” sorusuna cevap verir nitelikte.

İşte havaalanında ünlülerden görmek istediğimiz stiller bunlar.

Spor şıklık nasıl olur (Berrak Tüzünataç)


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