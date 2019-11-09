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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Songül Öden: Şiddet görmeyen kadın yok

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Songül Öden: Şiddet görmeyen kadın yok

BeStyle dergisine konuşan Songül Öden, “Başınızdan geçen şiddet olayı oldu mu hiç?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bu sorunun cevabına hayır diyecek kadın yoktur maalesef. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben de yeryüzünün bir parçasıyım ve bu istatistiğin içindeyim.”

SONGÜL Öden, BeStyle dergisinin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren ünlü oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Röportajda Öden’e “Kadına şiddet konusunda her zaman çok sesi çıkan isimlerdensiniz.

Geçen sene #meToo hareketinde birçok kadın oyuncu, yaşadıklarını anlatmıştı. Sizin başınızdan geçen sözlü ya da psikolojik şiddet olayı oldu mu hiç?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, şöyle yanıt verdi:

“Bu sorunun cevabına hayır diyecek kadın yoktur maalesef. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben de yeryüzünün bir parçasıyım ve bu istatistiğin içindeyim sizin gibi. Buna kayıtsız kalındığı ve hiç olmamış gibi davranıldığı sürece sapkınlar her zaman daha çok cesaretlenecek. Eğer gördüysen ve susuyorsan sen de suçlusun. #meToo hareketi çok kıymetli bir süreçti dünya kadınları için.”

BU DRAM KÖKTEN ÇÖZÜLSÜN

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı’nın sözcülüğü görevini üstlenen Songül Öden, mülteci kadınlara yaptıkları yardımlardan da bahsetti:

“Mülteci meselesi tüm dünyanın bizzat sorumlu olduğu bir konu. Milyonlarca insan ekonomi, savaş, doğal felaketler sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalıyor ve sığındıkları ülkelerde ciddi bir kültür çatışması yaşıyor. Dilini bilmediği bir ülkenin üvey çocukları oluyorlar. Bir gün herkes aynı durumda kalabilir. Bu gerçeği kalbine, aklına yakın tutmalı insan. Bizim saha çalışmalarımız devam ediyor. Keşke etmese, kökten çözülse bu dram. En çok yaralanan hep çocuklar, kadınlar ve hayvanlar. Hep savunmasız olanlar!”

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