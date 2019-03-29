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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.03.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Uçakta kriz çıktı! Erkan Petekkaya'nın zor anları... 'Ben yapmadım, ben yapmadım'

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Uçakta kriz çıktı! Erkan Petekkaya'nın zor anları... 'Ben yapmadım, ben yapmadım'

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın bindiği Dalaman uçağında olay çıkardığı iddia edildi. O anlar başka bir yolcu tarafından kameraya alındı.

Erkan Petekkaya'nın Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta olay çıkardığı ve alkollü olduğu için görevliler tarafından uçaktan indirildiği iddia edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya'nın uçaktan indirildiği anlar kameralara yansıdı. Petekkaya'nın uçaktan inerken 'Sevgili arkadaşlar, bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye...Vallahi ben yapmadım.' demesi dikkat çekti.

MUSTAFA USLU'DAN DESTEK GELDİ
Erkan Petekkaya'nın videosunu izleyen yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'ya destek oldu.

Uçakta kriz çıktı Erkan Petekkayanın zor anları... Ben yapmadım, ben yapmadım

Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı;

Yazıklar olsun sana bunu yaşatanlara, Adam gibi adam Erkan Petekkaya... Arkadaşım, dostum... Sen, 'ben yapmadım, ben yapmadım' derken benim yüreğim acıdı. Yazıklar olsun sana bu tezgahı kuranlara. Hepsini Allah’a havale ediyorum.

 

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