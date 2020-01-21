Sineğin sesini dahi notalarla deşifre ederim

Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Kadınlar Matinesi”nde Bülent Ersoy ve Selin Ciğerci sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu: “Engin repertuvarım ve derin musiki bilgim hususunda hiç mütevazı olamayacağım. Öyle ki bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalarla deşifre edecek bilgi gücüne sahibim. Ayrıca yine ne mutlu bana ki, sahneye ilk çıktığım yılların üzerinden 50 sene geçtiği halde okuduğum tüm salonlar izdiham niteliğinde dolup taşıyor ve biletler günler öncesinden tükeniyor.”



BANU ALKAN LATİFE YAPMIŞTIR

Bülent Ersoy, Banu Alkan’ın “Bülent Hanım’a ıstakoz yemeyi ben öğrettim” açıklaması hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “O daha gençtir benden. Bana nasıl öğretmiş bilemedim. Kötülükle söylememiştir. Latife yapmıştır. Gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı. O lezzetini bilir.”



Pahalı hediye

Konsere gelen Azerbaycanlı hayranı, Ersoy’a pırlanta yüzük hediye etti. Yüzüğün değerinin 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Ersoy, yüzüğün fiyatıyla ilgili sorulara “O şimdi burada söylenmez. Ama bana değmez mi? Bu yüzük bayağı para eder. Çok pahalı bir hediye bu” yanıtını verdi.



