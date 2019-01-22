Sezen süitinin büyüsüne kapıldı
Simge, bir Alman GSM firmasının Türk aboneleri için düzenlediği tanıtım faaliyetleri kapsamında Berlin’de 2 konser verdi.
Titanic Hotel Berlin’in “Sezen Aksu” süitinde kalan Simge, orada yeni bir şarkı da yazdı. Simge “Bu oda adeta büyülü. Bir gece uykumdan uyandığımda öyle sözler döküldü ki kendiliğinden, şaşırdım. Odanın enerjisi ile önce sözler döküldü, ardından müzik” dedi. Aksu’nun Berlin ziyaretlerinde konakladığı özel odada, sanatçının imzalı 12 fotoğrafı ile İngiliz Kraliyet Orkestrası’yla verdiği konserde giydiği siyah tuvalet de sergileniyor.
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