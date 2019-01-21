Sert sözlere cevap!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSert sözlere cevap!
GeriMagazin Sert sözlere cevap!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
21.01.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Sert sözlere cevap!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sert sözlere cevap!

"Hepsi" çoktan tarih oldu ama tartışma yeniden başladı...

Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına katılmış ve ayrılık kararıyla ilgili “Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için” demişti.
ADAMA SORMAZLAR MI...
Bu sözlere Cemre Kemer çok sert bir cevap vererek “Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Arkadan iş çevirdiğinden habersiz! Adama sormazlar mı ‘Eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin’ diye. Adama sormazlar mı ‘O menajer senin için neler yaptı’ diye? Adama sormazlar mı ‘Bu 3’ü neden ayrılmadı, beraberler’ diye? Adama sormazlar mı ‘Yediğin kaba tükürmek olur mu’ diye… Ve adama sormazlar mı ‘Bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim’ diye… 10 yıl olmuş mesele kapanalı, insanlar bunu merak etmiyor neden hâlâ çıkıp ağlanıyorsun, neden önüne bakmıyorsun, her gördüğün mikrofona kocaman yalanlar anlatıyorsun? Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık efendi ol bizim gibi, kirletme daha fazla yarattığımız markayı ayıptır. Bizim de bir daha damarımıza basma" demişti.

Sert sözlere cevap

HEPSİ'Yİ KİRLETMEYELİM!
Gülçin Ergül, Eski grup arkadaşının bu sert sözlerine böyle cevap verdi:
Katıldığım programda, 10 yıl geçtiğini ve bunları aslında konuşmak istemediğimi de belirttim. Ancak soruları engelleyemediğim noktada canlı yayında, kendi hayatımla ilgili sorulara, dikkatle kimseyi kırmamaya çalışarak, kısa cevaplar vermek durumunda kaldım. Hiçbir zaman da mazi hakkında gereksiz negatif ayrıntılara girmek istemedim. Geçmişte evlendiğim için gruptan ayrıldığım ve Dubai'de balayında olduğum gibi, benim özel hayatım hakkında, asılsız ve tutarsız açıklamalar yapıldığında bile sustum. Şimdi olduğu gibi, beni ve imajımı karalamaya ve dinleyicilerimi yanıltmaya yönelik açıklamalar, her ne kadar çizgimi bozmasam da yıllardır özellikle de sosyal medyada devam etmekte. Uzun süre evlenmediğimi, bu nedenle gruptan ayrılma nedenimin bu olmadığını açıklamak zorunda bırakıldım.
Müziğimi huzur içinde yapmak istemekten başka dileğim yok. Benim de Hepsi ismini kazanmamızda oldukça emeğim var, ben de emeklerime, emeklerimize saygı duyuyor ve değer veriyorum. Güzel hatırlanmasını ve kimsenin bu ismi kirletmesini istemem. İnsanlar anlaşamayabilirler fakat neticede herkesin kendi yolunda mutlu olmasını dilerim.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sert sözlere cevap!

Ünlü oyuncunun gözyaşları... Anneye veda!

'Zorluk nedir biliyoruz'

Doğum sırasında kalça kemiği ayrılmış...Bastonla yürüyebiliyor