Sert sözlere cevap!

Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına katılmış ve ayrılık kararıyla ilgili “Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için” demişti.

ADAMA SORMAZLAR MI...

Bu sözlere Cemre Kemer çok sert bir cevap vererek “Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Arkadan iş çevirdiğinden habersiz! Adama sormazlar mı ‘Eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin’ diye. Adama sormazlar mı ‘O menajer senin için neler yaptı’ diye? Adama sormazlar mı ‘Bu 3’ü neden ayrılmadı, beraberler’ diye? Adama sormazlar mı ‘Yediğin kaba tükürmek olur mu’ diye… Ve adama sormazlar mı ‘Bunca yıl susanlar, konuşursa ne halt edeceğim’ diye… 10 yıl olmuş mesele kapanalı, insanlar bunu merak etmiyor neden hâlâ çıkıp ağlanıyorsun, neden önüne bakmıyorsun, her gördüğün mikrofona kocaman yalanlar anlatıyorsun? Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık efendi ol bizim gibi, kirletme daha fazla yarattığımız markayı ayıptır. Bizim de bir daha damarımıza basma" demişti.



HEPSİ'Yİ KİRLETMEYELİM!

Gülçin Ergül, Eski grup arkadaşının bu sert sözlerine böyle cevap verdi:

Katıldığım programda, 10 yıl geçtiğini ve bunları aslında konuşmak istemediğimi de belirttim. Ancak soruları engelleyemediğim noktada canlı yayında, kendi hayatımla ilgili sorulara, dikkatle kimseyi kırmamaya çalışarak, kısa cevaplar vermek durumunda kaldım. Hiçbir zaman da mazi hakkında gereksiz negatif ayrıntılara girmek istemedim. Geçmişte evlendiğim için gruptan ayrıldığım ve Dubai'de balayında olduğum gibi, benim özel hayatım hakkında, asılsız ve tutarsız açıklamalar yapıldığında bile sustum. Şimdi olduğu gibi, beni ve imajımı karalamaya ve dinleyicilerimi yanıltmaya yönelik açıklamalar, her ne kadar çizgimi bozmasam da yıllardır özellikle de sosyal medyada devam etmekte. Uzun süre evlenmediğimi, bu nedenle gruptan ayrılma nedenimin bu olmadığını açıklamak zorunda bırakıldım.

Müziğimi huzur içinde yapmak istemekten başka dileğim yok. Benim de Hepsi ismini kazanmamızda oldukça emeğim var, ben de emeklerime, emeklerimize saygı duyuyor ve değer veriyorum. Güzel hatırlanmasını ve kimsenin bu ismi kirletmesini istemem. İnsanlar anlaşamayabilirler fakat neticede herkesin kendi yolunda mutlu olmasını dilerim.”