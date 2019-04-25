Serkan baba olmaya karar verdi...
Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la olan velayet davasını geri çektiğini belirtti.
Bir soda markasının reklam yüzü olan Erken düzenlenen basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı. Erken "Serkan, oğlu Eymen'e babalık yapmaya karar verdi. Bu kadar yıl sonra her insan değişebilir o yüzden bir şans daha vermeye karar verdim. Şimdilik velayet davasını geri çektim' diye konuştu. Ece Erken, baba olduktan sonra 6 yıl küs kaldığı Demet Akalın'la, barışan eski arkadaşı Alişan'ın ismini duyunca röportajı yarıda keserek, gazetecilere teşekkür etti.
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