Serdar haklı
Ebru Yaşar, Serdar Ortaç’ın “Aranjörler çok para istiyor” açıklamasına destek verdi.
Ünlü şarkıcı, “Ben Serdar’a katılıyorum. Genel olarak piyasada yüksek fiyat furyası var. Herkes almış başını gidiyor. Hakkaniyetli davrananları tenzih ederim ancak bazı arkadaşlar camiaya zarar veriyor” dedi.
Misafirlerini ağırladı
“Haddinden Fazla” albümünde Zakkum’un “Ben Ne Yangınlar Gördüm” şarkısını seslendiren Ebru Yaşar, grubun üyeleri Yusuf Demirkol ve Cem Şenyücel’i İstanbul’da ağırladı. Önceki akşam Akmerkez Serafina adlı mekanda ikiliyle bir araya gelen Yaşar, çıkışta “Ankara’dan misafirlerim geldi. Şarkılar üzerine konuştuk” dedi.
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