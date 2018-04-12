Sekiz aylık hamile Nadide Sultan düğünde bayıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.04.2018 - 08:01, Son Güncelleme:

Sekiz aylık hamile Nadide Sultan düğünde bayıldı

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8 aylık hamile olan Nadide Sultan, Aslı Hünel'in düğününde kan şekeri düşünce baygınlık geçirdi...

Seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkıları ile ünlenen Aslı Hünel, özel bir firmada Otomobil Satış Müdürü olan Savaş Yurtsever ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Portaxe'de gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti.

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Dikkat çeken detay Abisi düğüne neden gitmedi
Dikkat çeken detay! Abisi düğüne neden gitmedi?

Seda Sayan, Alişan ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.

NADİDE SULTAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Düğün başlamadan önce 8 aylık hamile olan Nadide Sultan'ın kan şekeri düştü ve baygınlık geçirdi. Nadide Sultan daha sonra kendini toparladı ve sahneye çıktı.

Sekiz aylık hamile Nadide Sultan düğünde bayıldı


Öte yandan nikah töreninde Ali Aslanoğlu imzası taşıyan Fransız küpürü kullanılan özel dikim gelinlik giyen Hünel, after parti içinde Semih Doğruer imzalı bir gelinlik daha giydi. Çiftin işlerinden dolayı Temmuz ayında, balayına Bahamalar'a gideceği öğrenildi.

Sekiz aylık hamile Nadide Sultan düğünde bayıldı


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