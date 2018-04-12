Sekiz aylık hamile Nadide Sultan düğünde bayıldı
8 aylık hamile olan Nadide Sultan, Aslı Hünel'in düğününde kan şekeri düşünce baygınlık geçirdi...
Seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkıları ile ünlenen Aslı Hünel, özel bir firmada Otomobil Satış Müdürü olan Savaş Yurtsever ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Portaxe'de gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti.
Seda Sayan, Alişan ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.
NADİDE SULTAN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Düğün başlamadan önce 8 aylık hamile olan Nadide Sultan'ın kan şekeri düştü ve baygınlık geçirdi. Nadide Sultan daha sonra kendini toparladı ve sahneye çıktı.
Öte yandan nikah töreninde Ali Aslanoğlu imzası taşıyan Fransız küpürü kullanılan özel dikim gelinlik giyen Hünel, after parti içinde Semih Doğruer imzalı bir gelinlik daha giydi. Çiftin işlerinden dolayı Temmuz ayında, balayına Bahamalar'a gideceği öğrenildi.
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