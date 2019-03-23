Şebnem Bozoklu duyurdu: Evlendik!
Şebnem Bozoklu, bir süredir birlikte olduğu Hürriyet yazarı Kanat Atkaya ile evlendi.
2 yıldır birlikte olan çift, ikinci yıl dönümlerinde evlenme kararı aldı.
Aile ve arkadaşlarının katıldığı 10 kişilik bir nikah töreniyle evlenen çiftin nikah şahitliklerini ise Enis Arıkan, Bala Atabek, Şükrü Metinoğlu ve Ayşegül Karacan yaptı.
Çift mutlu haberi sosyal medya hesaplarından “Evlendik! Mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz” diyerek duyurdu.
Bozoklu ve Atkaya balayına daha sonra çıkacak.
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