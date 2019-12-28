Şahan Gökbakar ekmek yapmaya başladı

RECEP İvedik serisiyle sinema dünyasında rekor üstüne rekor kıran Şahan Gökbakar’ın şu sıralar en büyük hobisi mutfağa girip yemek pişirmek. Börekler açıp sarmalar saran ünlü komedyen, mutfaktaki hünerlerini sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Daha önce pizza kursuna giden ve evine özel bir pizza fırını yaptıran Gökbakar’ın son dönemdeki merakı ise ekmek yapımı.



ÇALIŞMA, AZİM VE KARARLILIK



Şahan Gökbakar geçtiğimiz günlerde ekşi mayalı ekmek pişirdi, fotoğrafını “Ekşi mayamı yaptım. 10 gün boyunca her gün besledim. Bu da ekşi mayalı ilk ekmeğim. İlk deneme için fena sayılmaz” notuyla paylaştı. Birkaç gün sonra yine ekşi mayalı, bu kez siyez unlu bir ekmek pişirdi. Onun fotoğrafına da şu notu düştü: “Yine ekşi mayalı yüzde 35 siyez unlu ekmek yaptım. İkinci denemede çok daha iyi yol kat ettim. Mükemmele yakın. Togan (kardeşi) ve Selin’le (eşi) beraber kestik ve gömdük.” Ünlü komedyen üçüncü ve dördüncü denemesinin sonuçlarını da paylaştı: “Her geçen gün iyiye gidiyorum. Çalışma, azim ve kararlılık.”







