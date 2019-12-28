MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞahan Gökbakar ekmek yapmaya başladı
GeriMagazin Şahan Gökbakar ekmek yapmaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.12.2019 - 09:50,Son Güncelleme:/

Şahan Gökbakar ekmek yapmaya başladı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Şahan Gökbakar ekmek yapmaya başladı

Mutfaktaki maharetleriyle bilinen Şahan Gökbakar, ekmek yapımına merak sardı. Daha önce pizza kursuna giden ve evine özel bir fırın yaptıran ünlü komedyen, şu sıralar o fırında ekmek pişiriyor. “Her geçen gün iyiye gidiyorum” diyen Gökbakar, ekmeklerinin fotoğraflarını da sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

RECEP İvedik serisiyle sinema dünyasında rekor üstüne rekor kıran Şahan Gökbakar’ın şu sıralar en büyük hobisi mutfağa girip yemek pişirmek. Börekler açıp sarmalar saran ünlü komedyen, mutfaktaki hünerlerini sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Daha önce pizza kursuna giden ve evine özel bir pizza fırını yaptıran Gökbakar’ın son dönemdeki merakı ise ekmek yapımı.

ÇALIŞMA, AZİM VE KARARLILIK

Şahan Gökbakar geçtiğimiz günlerde ekşi mayalı ekmek pişirdi, fotoğrafını “Ekşi mayamı yaptım. 10 gün boyunca her gün besledim. Bu da ekşi mayalı ilk ekmeğim. İlk deneme için fena sayılmaz” notuyla paylaştı. Birkaç gün sonra yine ekşi mayalı, bu kez siyez unlu bir ekmek pişirdi. Onun fotoğrafına da şu notu düştü: “Yine ekşi mayalı yüzde 35 siyez unlu ekmek yaptım. İkinci denemede çok daha iyi yol kat ettim. Mükemmele yakın. Togan (kardeşi) ve Selin’le (eşi) beraber kestik ve gömdük.” Ünlü komedyen üçüncü ve dördüncü denemesinin sonuçlarını da paylaştı: “Her geçen gün iyiye gidiyorum. Çalışma, azim ve kararlılık.”

Şahan Gökbakar ekmek yapmaya başladı


False
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle