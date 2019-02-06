Oyunculuk dersi alıyor
MISS Turkey 2018’de ikinci seçilen Tara de Vries, gözünü oyunculuğa dikti.
Miss Universe’de (Kainat Güzellik Yarışması) Türkiye’ye temsil eden ancak dereceye giremeyen Vries, oyunculuk dersleri almaya başladı.
Eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın kızı olan Vries, “Oyunculuğu anladığınız an hayatınız da başka bir şeye dönüşüyor sanki” diye konuştu. Model, kendi hayallerini gerçekleştirme yolunda olan tüm genç kızlara da “Kendine güveniyorsan yap!” diye seslendi.
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