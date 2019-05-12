O filmde iyi ki oynamışım
Nurgül Yeşilçay, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.
Usta yönetmen Atıf Yılmaz’dan 2005 yapımı “Eğreti Gelin” filmi için teklif geldiği zaman büyük bir heyecanla görüşmeye gittiğini belirten Nurgül Yeşilçay “Onun karizmasına dayanamazsınız. Bir yönetmen ile ilk kez resim sergisinde buluştum. Resimlere bakarken projeyi konuştuk. Baktı bana ‘Senin gibi Alican’dan nasıl yapacağız bakalım?’ dedi. Ben yeni şeyleri öğrenmeyi çok seven bir insanım. Korkusuzca giriyorum, sonra korkuyorum, korkum geçiyor. Çok güzel bir filmdi. İyi ki oynamışım” dedi.
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