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Nihat’ın biletini millet kesti

Kelebek yazarı Savaş Özbey, Nihat Doğan'ın Survivor'dan neden elendiğini kaleme aldı.

Savaş ÖZBEY
15.03.2018 - 16:41 | Son Güncelleme :

Nihat Doğan Survivor’dan elendi. Yok filanca oyunda yeterli performans gösteremedi, yok falanca oyuncu kuyusunu kazdı...
Yarışmanın matematiği çerçevesinde onlarca açıklama getirilebilir bu elemeye. Ben başka bir şeye inanmak istiyorum.
Değil mi ki Nihat Doğan halk oylamasıyla gitti...
Değil mi ki Nihat Doğan’la kıyaslandığında yarıştığı Damla Can ve Murat Ceylan’ın, 10’da 1’i kadar tanınırlığı yok...
O zaman halk, Nihat Doğan’ı cezalandırdı.

Nihat’ın biletini millet kesti


Bir ay olmuş yazalı: 11 Şubat’ta.
Üç yıl önce evine giderken minibüste tecavüz edilip ardından vahşice katledilen üniversite öğrencisi
Özgecan’ın (Aslan) ölüm yıldönümünde.
Özgecan hakkında skandal bir tweet atmıştı Nihat Doğan: “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız...”
Gerçi sonradan özür diledi, acılı aileyi annesiyle ziyaret etti ama nafile.
Bir yandan özür dileyip diğer yandan bu tweet’ini eleştiren iki gazeteciyi mahkemeye vermişti Doğan.
Gerekçesi de şu: Survivor’a katılacaktım, saygınlığımı zedeleyip engel oldular...
Mahkeme de tam Özgecan’ın ölüm yıldönümünde haksız bulmuştu Nihat Doğan’ı.

¡ ¡ ¡

Bir ay önce o yazıyı yazdığım zaman, Nihat Doğan hayaline kavuşmuş, Survivor’a katılmıştı.
Ola ki “ada”da okuyamamıştır, hatırlatalım: “Seni Özgecan’ın annesi-babası, sevenlerin, biz, bütün Türkiye affetse ne olacak Nihat?
Bak sen çok değil, iki yıl sonra yine o çok istediğin Survivor’dasın.
Korkunç bir şekilde katledilen o kızcağızsa geçti, gitti.
Her gün niceleri gitmeye devam ediyor.
Ahiret korkusunu sık dillendiren bir insansın.
Bizi boş ver.
Cümlelerin hazır mı?
Özgecan’a ne açıklama yapacaksın?”

¡ ¡ ¡

Toplumsal hafızamızın zayıf olduğu söylenir.
Ama demek ki bazı şeyleri de unutmuyormuşuz.
Nihat Doğan’ın elenmesinden kendi payıma büyük bir mutluluk/teselli çıkardım.
İşin en güzel yanı da sürekli tribünlere, popülizme oynayan birinin yine o tribünler tarafından alaşağı edilmesi.
Yapılan haksızlıklara, kötülüklere karşı bilet keserken var yaaa...
Çok güzel oluyorsun Türkiye!

 

Etiketler: Özgecan Aslan , Nihat Doğan , SurvIvor
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