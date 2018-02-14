Nihat Doğan'a bir darbe daha

Nihat Doğan'a Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından yaptığı paylaşımları nedeniyle Ahu Sungur’un cesaretiyle başlayan tepkiler çığ gibi büyümüştü. Doğan “Siz de mini eteği giyip, soyunup, laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız” demiş ve Ahu Sungur’u etiketlemişti. Ahu Sungur da bu mesaja büyük tepki göstererek, Doğan’a “Mini eteği ahlaksızlık olarak görüyorsan Survivor da bikinili insanların arasında yarışmayacaksın o zaman!” cevabını vermişti.

Twitter'da başlatılan "#NihatVarsaSurvivorBoykot" Hastagi kısa sürede TT olmuş ve Nihat Doğan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bu tepkilerin ardından, 2015 yılında Survivor'a gitmek için çantasını hazırlamış olan Nihat Doğan yarışmadan çıkarılmıştı.

Bu sene ise yarışmanın All Star kadrosuna dahil edilen Nihat Doğan’a kötü haber yarışmanın başladığı hafta geldi. Doğan, iki gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a karşı kaybettiği davadan sonra, kendisini eleştiren ve tepkilerin fitilini ateşleyen Ahu Sungur’a karşı açtığı davayı da kaybetti.

Yaptığı hatanın kurbanı yine kendisi oldu ve dava reddedildi.

Mahkeme, "Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir" diyerek davayı reddetti.