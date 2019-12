Nicole Kidman: Gençlerin dilini yeni öğreniyorum

◊ “Bombshell” filminin setini konuşarak başlayalım sohbetimize...

- Konumuz çok güçlüydü ve güzel yapılandırılmıştı, o yüzden şanslıydık. Filmi çekim şeklimiz de farklıydı. Kameralar her yerdeydi, o yüzden her birimiz sete tamamen hazır gelip hep birlikte oynuyorduk.

◊ Kadro da çok güçlü; Charlize Theron, Margot Robbie ve siz...

- Evet! Margot’yu çok uzun zamandır tanıyor ve onunla birlikte oynama fırsatını kolluyordum. Charlize ile yıllar önce telefonda konuşmuştuk birlikte bir şeyler yapmak için. Hatta şimdi adını veremeyeceğim bir projede birlikte yer alacaktık ama olmadı. “Bombshell” geldiğinde ben “Big Little Lies” dizisini çekiyordum. Sette ilk Meryl’e (Streep) bahsettim. “Yapmalı mıyım?” diye ona sordum. Meryl “Kesinlikle yer almalısın bu işte” deyince kabul ettim. İyi ki de etmişim.

RUSSELL CROWE MUHTEŞEM BİR OYUNCULUK SERGİLEMİŞ

◊ Russell Crowe’un yeni dizisi “The Loudest Voice” da Roger Ailes’in hayatını konu ediniyor. Ailes ile ilgili birçok yazı ve belgesel de var. Bugünlerde her yerde bu konu anlatılırken, siz nasıl karar verdiniz hangi yolu izleyeceğinize?

- Yönetmenimiz Jay Roach ile çalışmanın en güzel yanı, onun işlediği konuya tamamen hakim olması. Bir oyuncu için en korkunç şeylerden biri, yönetmenin ne yapacağını bilmemesi. Ben yönetmeni dinleyen bir oyuncuyum. Jay’in ne yapacağını biliyor olması, hikayeyi anlatma isteği, tutkusu, nezaketi, oyuncusunu dinlemesi, oyuncularından istediği performansı en iyi şekilde nasıl alacağını bilmesi işimizi kolaylaştırdı. Bizim üstümüze düşen çok şey yok gibi hissettim, çünkü Jay filmin tonunun nasıl olacağını çok iyi biliyordu. Benim için en önemli konulardan biri yönetmen. Evet, Margot ve Charlize ile çalışmak için projeyi imzaladım ama Jay’le çalışacak olmam da bir diğer sebepti.

◊ Russell Crowe’un Roger Alies’i canlandırdığı “The Loudest Voice”u izlediniz mi?

- İlk iki bölümünü izleyebildim. Evde iki çocuk olunca, akşamları izlediğimiz şeylere dikkat ediyoruz. Kullanılan dil ve hikaye onlara uygun olmalı. Çocuklar etrafımızdayken “Dancing With The Stars” gibi şeyler izliyoruz. (Gülüyor) Russell’ın dizisine dönersem... Muhteşem bir oyunculuk sergilemiş. Biliyorsun benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Her işinde bir şekilde, herhangi bir noktada benim de yer almamı ister. O yüzden dizinin gidişatını ve hikayenin nasıl anlatılacağını biliyordum...





ÇOCUKLARIMA “HAYIR” DEMEKTEN ÇEKİNMEMELERİNİ SÖYLÜYORUM

◊ Film cinsel taciz konularının üstünün kapanmaması, bu olayların mümkün olduğu kadar anlatılması gerektiğini vurguluyor. Reese Witherspoon da geçen hafta birçok kadının bu tür olaylara ya tanık olduğunu ya da birebir yaşadığını söyledi. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Siz de Reese Witherspoon gibi her kadının bir şekilde bu eylemlere maruz kaldığını mı düşünüyorsunuz?

- Evet, bence de her kadın tacizin farklı formları, farkı şekilleri ile mutlaka karşılaşmıştır. Konu genel olmasına rağmen nasıl ifade ettiğin, kiminle konuştuğun, nasıl başa çıktığın kısmı oldukça kişisel. Ayrıca sadece “kadın” demeyi bir tarafa bırakalım artık. Cinsiyet ayrımı yapmayalım. Birçok erkek de aynı şeylere maruz kalıyor. Onları da göz ardı etmeyelim. Konuya dönersem... İki kız çocuğu yetiştiriyorum. Evimizde çocuklarımla konuşurken üzerinde durduğum en önemli şeylerden biri, “hayır” demekten çekinmemeleri. İlginç olan, artık bu konunun evde konuşulan konuların bir parçası olması ve çocukların böylesine ağır bir konuyu algılayabilmeleri. Biliyorum, ev çocuklar için en güvenli ortam, hayata atıldıklarında karşılaştıkları durumları yönetmeleri daha karmaşık olacak ama bu konuları konuşup genç yaşta öğretmek gelecekte daha güvenli bir dünya yaratmamıza yardımcı olacak.

◊ “Time’s Up” ve “Me Too” hareketlerine en baştan beri aktif olarak destek veriyorsunuz değil mi?

- Manevi desteğin dışında, maddi desteği mi kastediyorsun?

◊ Evet...

- Organizasyonun kuruluş aşamasında maddi desteklerim oldu, evet. Avukat ücretleri ve birçok konuda destek verdim.

BANA SIRRINI AÇANLAR OLDU AMA ONLARIN HİKAYELERİNİ ANLATAMAM

◊ Tüm desteğinize rağmen sizin yaşadığınız hikayeleri dinlemedik. Açıkçası nedenini merak ediyorum...

- Öyle derin, karanlık hikayelerim yok. Amerika’ya gelir gelmez çalışmaya başladım. Görmedim mi, tanık olmadım mı bu olaylara? Kesinlikle oldum. Sırrını açanlar, benimle dertleşenler de oldu. Ama başkalarının hikayelerini isim vermeden bile anlatmak bana düşmez. Eğer onlar paylaşmamayı seçmişse, bana düşen saygı duymak. Ben sanatımla, hikayelerimle, oynadığım karakterlerle bu hikayeleri anlatacağım ve desteğimi vermeye devam edeceğim.

◊ Fox’tan filmle ilgili sizinle iletişime geçenler oldu mu?

- Hayır, olmadı. Yönetmenimiz Jay liderimizdi. Güçlü bir lider. Onlar bize ulaşmadan önlemlerini alıp filtreledi.

◊ Filmin ismini de sormak istiyorum. “Bombshell”, bomba, bomba etkisi yapan şey, sürpriz anlamlarına geliyor...

- Evet, farklı yönlere, farklı manalara çekilen bir isim. Filmin adını ilk söylediklerinde “Vaov ne kadar ilginç bir seçim” demiştim. Çünkü anlamı, nasıl okuduğuna bağlı.

◊ Size hiç “Blonde Bombshell” (sarışın bomba) diyen oldu mu ?

- Hayır, olmadı. Gerçekten. Belki yüzüme diyemediler. Hiç de duymadım o şekilde tanımlandığımı.

ZAMANA AYAK UYDURUYORUM

◊ Sosyal medyada hâlâ yeni sayılırsınız. Paylaşımlarınızı siz mi yapıyorsunuz, yoksa bir ekibiniz mi var?

- Ben yapıyorum.



◊ Nasıl karar veriyorsunuz neyi paylaşacağınıza?

- Aslında oldukça kararsız, değişken ve tutarsız bir tavrım var sosyal medyaya karşı. Genelde zamanım olduğunda paylaşım yapıyorum. O yüzden süreklilik göstermiyor. Ama bir şey itiraf edeceğim; iyi ki sosyal medyaya dahil olmuşum. Çünkü bazı insanlarla daha güzel bir ilişkiye sahip oldum. Mesela 21 yaşındaki yeğenimle ortak bir dil oluştu aramızda. Oldukça ilginç ama daha önce hiç olmadığımız şekilde bağlandık birbirimize. Bir arkadaşımın 16 yaşında çocuğu var. Çocuklarımıza ayak uydurmamız ve onların iletişim şeklini seçmemiz gerektiğini söylemişti. Bir bakıma haklıymış. Dinozor olmak istemiyorum! (Gülüyor) Ben de bir şekilde zamana ayak uyduruyorum.

KEITH’E GÖRE HER SABAH MUTLU UYANMAM SIRA DIŞI BİR DURUM

◊ Yıllardır sektördesiniz. Yüzlerce röportaj verdiniz. Şimdiye kadar kimsenin sormadığı ama sizin insanlarla paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?

- Var! (Gülüyor) Her sabah mutlu ve iyi ruh haliyle uyanırım. Gerçekten! Keith (Urban) geçen gün “Her sabah mutlu ve iyi modda uyandığını insanlar bilmeli” dedi. Ona göre benim her sabah mutlu uyanmam sıra dışı bir durum. Kimsenin sormadığı, kimsenin bilmediği en özelimizden bir şeyi söyledim işte...

KENDİMİ DAĞITMAK ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM

◊ Netflix için çekeceğiniz “The Prom” filmi ne durumda? Sizin dışınızda Meryl Streep, Ariana Grande, Awkwafina ve James Corden de var projede, değil mi?

- Evet... Dans çalışmalarıma başladım. Keşke daha erken başlayabilseydim ama yoğunluktan olmadı. İstediğim seviyeye ulaşacağım. Meryl’in ayakları şişmiş çalışmaktan! (Gülüyor) Onun da dans sahneleri var. Çok heyecanlıyım, çünkü geçen gün yapımcımız Ryan Murphy aradı ve “Bu işte kendini serbest bırakmanı istiyorum” dedi. Omuzlarımı rahat bırakmamı, kendimi gevşetmemi istedi. “Kendini dağıtabilir misin?” dedi. Tabii ki dağıtırım! Kendimi dağıtmak üzerine çalışıyorum...

KiMSEYi GiYDiKLERiYLE YARGILAMADIM

◊ Görüşünüzü almak istediğim bir konu da kadınların giyim tarzının da taciz sorununun içine çekilmesi. Kadınların giydiklerinden dolayı bu tarz eylemlere maruz kaldıklarını savunanlar var...

- Hayatım boyunca kimseyi giydikleriyle yargılamadım ya da giydiklerine göre tanımlamadım. Herkes istediğini giyer. Bu kadar! Giydiklerinden dolayı insanlar hakkında fikir yürütmek kadar saçma bir şey olabilir mi?

KÖTÜ YILBAŞI HATIRALARIM OLDU

◊ Yeni yıl yaklaşıyor, planlarınız var mı?

- Gençken kötü yılbaşı hatıralarım oldu. Şimdi Keith ve çocuklarla Nashville’de kutluyoruz. Son birkaç yıldır Keith bedava konser veriyor memleketinde, biz de orada onunla kutluyoruz. Hava soğuk oluyor ama yeni yılı Keith’in şarkılarıyla karşılamaktan daha eğlenceli bir yol düşünemiyorum.