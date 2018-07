Nick Cave izdihamı

Nick Cave ve grubu The Bad Seeds, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıktı.

Büyük ilgi gören konseri izlemeye gelenler arasında Keremcem-İlay Erkök, Şebnem Dönmez, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Güllü Aybar ve Malkoç Süalp gibi iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda tanınmış isim de vardı.



Elif Boyner - Ayşe Boyner

Efsaneler boşuna efsane olmuyor

Derler ki Nick Cave dinleyenler, aynı şarkılarda her yaşında farklı hissedermiş.

Benim kendisiyle hiç böyle bir bağım olmadı. Severim, dinlerim ama hiç hayranı olmamıştım.

Haliyle 17 yıl sonra Türkiye’ye gelen Nick Cave için resmen hazırlık yapmak durumunda kaldım. Konserlerinde ne yapıyordu, The Bad Seeds grubuyla nasıl bir performans sergiliyordu...

Ev ödevlerini kim sever ki!

Ne denli büyük bir adam olduğunu ve 45 yıldır neden sahnelerde olduğunu anlamak için bir konserini görmek yetiyormuş meğer.

Oldukça halsiz bir biçimde gittiğim İstanbul Caz Festivali kapsamındaki konserde, ilk şarkı itibarıyla KüçükÇiftlik Park’ı nasıl bir enerji kapladığını şaşırarak gördüm.

Bu, yazarak anlatamayacağınız türden bir his. Yüzlerce kişiyle bir olmak gibi. “Biz nereye geldik!” demek gibi...

Konser öncesi soundcheck yaparken sıkılıp kendini Balat sokaklarına atan Nick Cave’in konserini de öğrendiği iki Türkçe kelimeyi söyleyerek (nasılsınız, teşekkürler) geçiştirdi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz.

“Jesus Alone” şarkısıyla açtığı konserinde zıpır halleriyle bizi hemen büyük bir enerji balonunun içine hapsetti ünlü yıldız.

Nick Cave bir ara sahne önündeki bir dinleyiciye “İran’dan gelen sen misin?” diye sordu ve onu sahneye davet etti.

Uzun zamandır Cave’i sahnede canlı izlemek isteyen ve sonunda İstanbul’daki konserde kendini en ön sırada bulan bu İranlı konuk Cave’e sarıldığında “Gerçek mi bu!” diyerek gözyaşı döktü. İranlı hayranın üçüncü şarkıda da sanatçının yanında durup ellerini öpmesi, alandaki birçok kişiyi etkiledi. Ağlayanlar ve gözleri dolanlar... Bir anda hepimiz o ağlayan kişi oluverdik...

18 şarkılık konser sırasında Nick Cave, sahneden inip seyircilerin arasına da karıştı, onlarla sık sık interaktif iletişim kurdu.

Zaman zaman seyircilerden mikrofonunu tutmalarını istedi, “The Weeping Song”u söylerken de onlarca insanı sahneye çıkarıp onlarla birlikte eğlendi...

Emin olun nasıl anlatırsam anlatayım, hangi kelimeyi kullanırsam kullanayım o anki kadar etkileyici olmayacak bu sahneler...

Konseri bitirmeye niyetlendiğinde kendisini bırakmaya gönlü olmayan İstanbul seyircisinin alkışlarıyla bis’e çıkan Nick Cave ve The Back Seeds, kapanışı “City of Refuge” ve “Rings of Saturn” ile yaptı.

Ünlü yıldız, 17 yıl sonra geldiği İstanbul sahnesine “Tekrar görüşürüz” diyerek veda etti. “Yüreklerde bir 17 yıl geçmesin” dedirterek...

1.5 saati aşan konserin sonunda akıllarda şarkılar yerine tek bir cümle vardı: Efsaneler boşuna efsane olmuyor!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR