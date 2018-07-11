Nick Cave izdihamı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
11.07.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Nick Cave izdihamı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Nick Cave izdihamı

Avustralyalı rock müzisyeni, şarkı, kitap ve senaryo yazarı Nick Cave, grubu The Bad Seeds ile İstanbul’da konser verdi. Yoğun ilgi nedeniyle gecede izdiham yaşandı.

Nick Cave ve grubu The Bad Seeds, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıktı.

Nick Cave izdihamı

Büyük ilgi gören konseri izlemeye gelenler arasında Keremcem-İlay Erkök, Şebnem Dönmez, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Güllü Aybar ve Malkoç Süalp gibi iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda tanınmış isim de vardı.

Nick Cave izdihamı

Elif Boyner - Ayşe Boyner

Nick Cave izdihamı

Nick Cave izdihamı

Efsaneler boşuna efsane olmuyor

Derler ki Nick Cave dinleyenler, aynı şarkılarda her yaşında farklı hissedermiş.
Benim kendisiyle hiç böyle bir bağım olmadı. Severim, dinlerim ama hiç hayranı olmamıştım.
Haliyle 17 yıl sonra Türkiye’ye gelen Nick Cave için resmen hazırlık yapmak durumunda kaldım. Konserlerinde ne yapıyordu, The Bad Seeds grubuyla nasıl bir performans sergiliyordu...
Ev ödevlerini kim sever ki!
Ne denli büyük bir adam olduğunu ve 45 yıldır neden sahnelerde olduğunu anlamak için bir konserini görmek yetiyormuş meğer.
Oldukça halsiz bir biçimde gittiğim İstanbul Caz Festivali kapsamındaki konserde, ilk şarkı itibarıyla KüçükÇiftlik Park’ı nasıl bir enerji kapladığını şaşırarak gördüm.
Bu, yazarak anlatamayacağınız türden bir his. Yüzlerce kişiyle bir olmak gibi. “Biz nereye geldik!” demek gibi...
Konser öncesi soundcheck yaparken sıkılıp kendini Balat sokaklarına atan Nick Cave’in konserini de öğrendiği iki Türkçe kelimeyi söyleyerek (nasılsınız, teşekkürler) geçiştirdi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz.
“Jesus Alone” şarkısıyla açtığı konserinde zıpır halleriyle bizi hemen büyük bir enerji balonunun içine hapsetti ünlü yıldız.
Nick Cave bir ara sahne önündeki bir dinleyiciye “İran’dan gelen sen misin?” diye sordu ve onu sahneye davet etti.
Uzun zamandır Cave’i sahnede canlı izlemek isteyen ve sonunda İstanbul’daki konserde kendini en ön sırada bulan bu İranlı konuk Cave’e sarıldığında “Gerçek mi bu!” diyerek gözyaşı döktü. İranlı hayranın üçüncü şarkıda da sanatçının yanında durup ellerini öpmesi, alandaki birçok kişiyi etkiledi. Ağlayanlar ve gözleri dolanlar... Bir anda hepimiz o ağlayan kişi oluverdik...
18 şarkılık konser sırasında Nick Cave, sahneden inip seyircilerin arasına da karıştı, onlarla sık sık interaktif iletişim kurdu.
Zaman zaman seyircilerden mikrofonunu tutmalarını istedi, “The Weeping Song”u söylerken de onlarca insanı sahneye çıkarıp onlarla birlikte eğlendi...
Emin olun nasıl anlatırsam anlatayım, hangi kelimeyi kullanırsam kullanayım o anki kadar etkileyici olmayacak bu sahneler...
Konseri bitirmeye niyetlendiğinde kendisini bırakmaya gönlü olmayan İstanbul seyircisinin alkışlarıyla bis’e çıkan Nick Cave ve The Back Seeds, kapanışı “City of Refuge” ve “Rings of Saturn” ile yaptı.
Ünlü yıldız, 17 yıl sonra geldiği İstanbul sahnesine “Tekrar görüşürüz” diyerek veda etti. “Yüreklerde bir 17 yıl geçmesin” dedirterek...
1.5 saati aşan konserin sonunda akıllarda şarkılar yerine tek bir cümle vardı: Efsaneler boşuna efsane olmuyor!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (12.07.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları…
daha fazla video için
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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