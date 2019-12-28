Haber Giriş: 28.12.2019 - 09:39,
Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek
OTİZMLİ çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için okullara özel sınıflar yaptıran Tohum Otizm Vakfı, 19 ve 20’nci sınıflarını Vega Okulları ile oyuncu çift Neslihan Atagül-Kadir Doğulu’nun hayranlarının desteğiyle Manisa’da açtı.
Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı. Açılış öncesi öğretmenlere ve çocukların ailelerine eğitim verildi.
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