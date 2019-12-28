MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNeslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek
GeriMagazin Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.12.2019 - 09:39,Son Güncelleme:/

Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neslihan Atagül le Kadir Doğulu'nun hayranlarından anlamlı destek

OTİZMLİ çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için okullara özel sınıflar yaptıran Tohum Otizm Vakfı, 19 ve 20’nci sınıflarını Vega Okulları ile oyuncu çift Neslihan Atagül-Kadir Doğulu’nun hayranlarının desteğiyle Manisa’da açtı.

Şehzadaler ilçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı. Açılış öncesi öğretmenlere ve çocukların ailelerine eğitim verildi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle