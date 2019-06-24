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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Yakın dostsa tarafını bilecek

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Yakın dostsa tarafını bilecek

Murat Dalkılıç, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız’ın düğününe sevgilisi Hande Erçel ile katıldı. Yağmur Tanrısevsin’in Erçel ile verdiği poz, Dalkılıç’ın eski eşi Merve Boluğur ile olan dostluğunu bitirdi. Konsey, Merve’nin tavrını nasıl yorumluyor?

Ömür Gedik: Kadınlar arasında bu tip kurallar olabiliyor. Merve de demek ki bozulmuş bu duruma. Keşke hiç takılmasaydı. Yağmur, öyle bir ortamda Hande’ye tavır yapsa hoş olmazdı.

Cengiz Semercioğlu: Yağmur-Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler, Merve’nin yakın arkadaşlarıydılar. Merve boşandıktan sonra da bu kadroyla görüşüyordu. Şimdi Yağmur’u Hande Erçel’le yan yana görünce tepki göstermesi normal. ‘Öküz öldü ortaklık bozuldu’ denir ya Murat Dalkılıç’la evliliği bitince Merve’yi ‘unutmak’ da böyle bir şey işte.

Yakın dostsa tarafını bilecek


Onur Baştürk: E haklı Merve. Ben olsam ben de sinir olurdum. Yakın dost ise eğer tarafını bilsin, değil mi ama?

Neden kimse Zerrin’i uyarmadı

Zerrin Özer’in kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı ile jet hızıyla biten evliliği haftanın magazin bombası oldu. Dolandırıcılık iddiaları, magazin programlarına bağlanan eski sevgililer, Zerrin Özer’in sinir krizi geçirerek boşanma kararı alması ve hastanelik olmasıyla sonuçlandı. Konsey bu evlilik ve olaylı boşanma için ne diyor?

Yakın dostsa tarafını bilecek

Cengiz Semercioğlu: Zerrin Özer’in içinde bulunduğu duygusal boşluk ve iyi niyetle dolu olan kalbi başına bu işleri açtı.

Daha önce defalarca kez başka kadınları kandırdığı iddia edilen biriyle evlilik yaptı. Hadi Zerrin bunu görmedi, menajeri, yanındakiler de mi bir şey hissetmedi? “Duygularım darmadağın anlayamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın” dediği son şarkısını sanki kendisi için seslendirdi...

Ömür Gedik: Zerrin Özer üç yıldır birlikteymiş Murat Akıncı ile. Keşke daha önce ortaya çıksalardı. Bugün çıkıp “dolandırıcı” diyenler daha önce konuşurdu, olay anlaşılır ve bu iş evliliğe varmadan biterdi belki de. Bir de yaş farkı olayını takmayayım diyorum ama, kadın ya da erkek kimin büyük olduğu fark etmez, 27 yaş fark olunca bir şeylerin doğru olmadığını da tahmin etmeli insan. Kalbinin temizliğini ve naifliğini bildiğimden üzüldüm Zerrin Özer için, geçmiş olsun diyorum.

Onur Baştürk: Zerrin Özer über iyi niyetinin ve ultra sevilme ihtiyacının kurbanı olmuş ama söyleyeyim hâlâ da seviyor karşısındakini! Aradan şöyle bir hafta filan geçse her şeyi sineye çekmeye ve yeniden beraber olmaya hazır gibi. Bu arada böyle bir adam her şeyi planlamıştır. Mutlaka kafasında bir B planı vardır diye düşünüyorum. Boşu boşuna bu riski göze almamıştır.

Bu yorum kadınlara haksızlık

Bir hafta önce Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz’un hamile olduğunu açıklaması, Eser Yenenler’le evlenen Berfu Yıldız’ın da hamile olması “kadınlar evlilik için hamileliği kullanıyor” yorumlarına neden oldu.

Yakın dostsa tarafını bilecek

Cengiz Semercioğlu: Böyle bir yorum kadınlara haksızlık. İlişkiler evliliğe doğru evrilince belki de çiftler çocuk yapma konusunda daha korunaksız oluyorlar, neden böyle düşünmüyoruz. “Hamile gelinler” meselesi kadının ‘uyanıklığını’ değil ilişkinin olgunluğunu gösterir.

Ömür Gedik: Müge Boz ya da Berfu Yıldız nezdinde konuşmuyorum, sözüm meclisten dışarı ama erkeklerin evlilikten kaçtığı bu dönemde kadınların hamileliği silah olarak kullandığını biliyoruz. Hoş bir şey mi, hayır hiç değil ama bu gerçeği de kimse yadsıyamaz. Her iki evlilik de erken çekirdek aile olmanın verdiği bağlılıkla çok da güzel gidebilir. Umarım öyle olur.

Yakın dostsa tarafını bilecek

Onur Baştürk: Sadece bu örnekler değil, başka birçok ünlünün bu örneği var. Hamileliğin evlilik kararını hızlandırdığı gerçek. “Bunu kullanıyorlar” demek acımasızca olur ama etkili olduğu muhakkak.

Yaş farkı problem yarattı 

Bir boşanma haberi de Özcan Deniz’den geldi. Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan’la çekişmeli bir boşanma sürecine girdi. Boşanmanın arkasında ihanet olduğu iddia ediliyor. Şimdi gözler boşanma ve velayet davasında...  

Ömür Gedik:  Yine uçuruma yakın bir yaş farkı ve 7.5 aylık hamileyken yapılan bir evlilik... Her ayrılıkta aldatma iddiası ortaya atılır. Ben bu ayrılığın nedeninin farklı dünyalar olduğunu düşünüyorum. Beklenen finalin çekişmeli geçeceği ise aşikâr. Feyza Aktan’ın boşanmayı kabul etmek için ise yüklü bir tazminat talep edeceği ortada.

Yakın dostsa tarafını bilecek


Onur Baştürk:  Ben aradaki yaş farkının bir süre sonra problemlere yol açtığını hissediyorum. Çok da doğal. Bir taraf hayatın tüm yeniliklerine aç, diğer taraf durulmak, demlenmek istiyor. Bir noktadan sonra da bu ihtiyaçlar çatışmış. Araya birtakım aldatma mesajları da girmiş olabilir ama onları çözebilirlerdi. Sorun çok daha derindeydi ve bunu her ikisi de yola çıkarken gayet iyi biliyordu. Bile bile lades dediler.

Cengiz Semercioğlu:  Özcan Deniz’in Babalar Günü’nde “elimizden acımadan çalınan bu günümüz” diyerek yaptığı paylaşım her şeyi anlattı zaten. Daha sonra aldırılan yayın yasağı kararında davacının Özcan Deniz olduğu ortaya çıktı. 15 aylık evlilik 15 günde altüst oldu. Bu saatten sonra bu yuvayı kurtarabilirler mi, bana zor geliyor.

Bu evlilik riskli bir karar değil mi

Demet Şener, 2.5 aydır birlikte olduğu kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile evlendi. Törene Şener’in çocukları da katıldı ve Cenk Küpeli ile aile pozu verdi. Konsey bu aile pozunu ve Demet Şener’in kapalı ve sade bulunan gelinliğini yorumladı...

Yakın dostsa tarafını bilecek

Onur Baştürk: Çok sade bir nikâh töreniydi. Ben her iki tarafın da bu abartısız halini sevdim. Ama her yerde 2.5 aylık beraberlikten sonra evlendikleri yazılıyor. O kadar kısa sürede evlenmeye karar vermek riskli değil mi? Bence daha önce başlamış olabilir bu ilişki...

Cengiz Semercioğlu: Boşandıktan 2.5 ay sonra yaptığı evlilikte böyle sade bir gelinlik tercih etmesi doğruydu. Artık çocukların iki ailesi var. Görünen o ki çocuklar, hem Edvina ablalarıyla, hem Cenk abileriyle iyi anlaşıyorlar. Artık hem İbo hem de Demet geçmişle ilgili konuşmayı bırakmalı, uzaklaştırmaydı, nafakaydı tartışmalarını bitirmeli. Herkes için yeni bir hayat başladı artık.

Ömür Gedik: Demet Şener’in nikâh törenindeki aile fotoğrafı modern ve samimi geldi bana. Gelinlik daha yazlık ve havalı olabilirdi tabii ama bu sadelik de yakışmış kendisine. Çocuklar anne ya da babalarını yalnız ve mutsuz görmektense, yeni bir aile ortamında ve mutlu görmeyi tercih ederler her zaman. Demet de hayli mutlu görünüyor.

 

 

 

 

 

 

 

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