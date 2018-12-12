Murat'ın yağmur taktiği!
Murat Dalkılıç, Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konser öncesi ekibiyle buluştu.
Toplantı sonrası objektiflere yansıyan Dalkılıç, yağmurda ıslanmamak için yan koltuğa aracın içinden geçmeye çalışınca ortaya renkli görüntüler çıktı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dalkılıç, “Bostancı konserim için toplantı yaptık. Biletler tükenmek üzereymiş. Yoğun ilgiden çok etkilendim. Bu yüzden bende sevenlerime karşılığını verip çok eğlenecekleri bir sahne yapmayı planlıyorum. Her ayrıntısı mükemmel olsun istiyorum” dedi.
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