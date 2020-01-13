MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMetin Şentürk'ün acı günü...Dostları yalnız bırakmadı
GeriMagazin Metin Şentürk'ün acı günü...Dostları yalnız bırakmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 13.01.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Metin Şentürk'ün acı günü...Dostları yalnız bırakmadı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Metin Şentürk'ün acı günü...Dostları yalnız bırakmadı

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Şükrü Şentürk , bugün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Metin Şentürk’ün acı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye Oktay Kaynarca, Olgun Şimşek, Şoray Uzun gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Metin Şentürkün acı günü...Dostları yalnız bırakmadı

Cenazede taziyeleri kabul eden Metin Şentürk 'Aile olarak acımız büyük babamızı kaybettik. Kendisi 90 yaşındaydı son bir ayı da hastanedeydi. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu, Allah'ın takdiri böyle oldu' dedi.
Metin Şentürkün acı günü...Dostları yalnız bırakmadı


 

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle