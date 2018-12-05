Dedikodular doğru çıktı...Merve Sevi ile Çalkan Algün boşandı
Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 6 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen çift bugün boşandı.
1.5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün’le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşandı. Ünlü oyuncu ile eşi, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarmış, bunun üzerine ayrılık iddiaları basına yansımıştı. Sevi, o iddiaları “Ayrılık yok sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” diyerek yalanlamıştı.
Çift ayrılığı böyle duyurdu:
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