Merve Sevi kimdir? Kaç yaşındadır?
Merve Sevi kimdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlayan isimler arasında yer almaya başladı. Bir dönemin popüler dizileri arasında yer alan Yalancı Yarim dizisiyle ünlenen Merve Sevi'nin hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Merve Sevi kimdir? Kaç yaşındadır?
24 Temmuz 1987’de Artvin’de dünyaya gelen Merve Sevi, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu. Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu daha sonra da Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde yer aldı.
En büyük şöhreti ise Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim dizisinde kazandı. Merve Sevi, 2017 ağustos ayında spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlendi.
DİZİLERİ
• Hayat Mucizelere Gebe (2015)
• Canımın İçi (2012)
• Yalancı Bahar (2011)
• İzmir Çetesi (2011)
• İhanet (2010)
• Doktorlar (2008-2009)
• Hayat Güzeldir (2008)
• Dağlar Delisi (2007)
• Yalancı Yarim 2006
• Hayat Bilgisi (2004-2005)
• Omuz Omuza (2004)
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