Mendillerinizi alıp gidin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMendillerinizi alıp gidin
GeriMagazin Mendillerinizi alıp gidin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
24.04.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Mendillerinizi alıp gidin

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
Mendillerinizi alıp gidin

Dün Los Angeles’ın şehir merkezinde bulunan LA Convention Center’da 2019 yılının belki de en merakla beklenen filmi “Avengers: Endgame”in galası yapıldı.

Evim konferans merkezine yakın olduğu için günler öncesinde galanın yapılacağı salonun önünde kamp kuran fanları görüyordum.
Açıkçası ben de filmi izlemek için sabırsızlanıyordum. Nisan ayının başında Las Vegas’ta düzenlenen sinema konferansında Marvel Stüdyoları’nın bu filmde çıtayı çok yükselttiğini dinlemiştim..

Mendillerinizi alıp gidin


Teknolojideki seviyenin yanı sıra acaba gerçekten bazı karakterler için bir dönemin sonuna mı gelindi diye çok merak ediyordum...
Dün akşam tüm meraklarımı giderdim...

Mendillerinizi alıp gidin


Ama spoiler vermemek adına sadece filme izlemeye mendillerinizi alıp gidin diyorum.
Çok fazla sürprizin yer aldığı, gerçekten de bir dönemin sonuna şahit olduğumuz bir
film olmuş.
Açıkçası ben çok beğendim. Sanki ilk defa bir süper kahraman filminde hikaye, teknolojinin önüne geçmiş gibi geldi...

Mendillerinizi alıp gidin


Bu arada film zaten daha vizyona girmeden ön bilet satışlarında rekor üstüne rekor kırdı. Eldeki veriler ışığında “Avengers: Endgame”in açılış haftasında Amerika’da 200 milyon doların üzerinde; dünyada ise 800 milyon doları aşan gişe yapması bekleniyor.
Russo kardeşlerin yönettiği film, tüm dünyada yarın vizyona girecek.

Mendillerinizi alıp gidin

O romantik sahnelerin perde arkası

“Game of Thrones” geçen hafta tüm ihtişamıyla döndü...
Dizinin oyuncularından Kit Harington ile Emilia Clarke set dışında da iki yakın arkadaş. Bu sezon, bunca yıl sonra ikili arasında romantik sahneler olunca samimi sahnelerin arkasında olan bitenleri Kit Harington’a sordum.

Mendillerinizi alıp gidin


“Çok tuhaf geliyor” dedi ve ekledi: “Normalde dizilerde-filmlerde aşk ilişkileri ilk bölümlerde başlar ve şekillenir.
Ancak biz de tam tersi oldu. 7 yıl sonra ben ve eşimin en yakın arkadaşlarından biri olan kişiyle öpüştüm. Bu bizim işimizin bir parçası ama kimseyi kandırmanın anlamı da yok. İkimiz de tuhaf hissettik...”
“Emilia’yı öpmek o kadar zor mu geldi” diye sordum. “Tabii ki gelmedi ama Emilia’nın suratının aldığı ifadeyi görmek için çok zorlanıyormuş gibi numara yaptım” dedi.

Mendillerinizi alıp gidin

Sansa Stark da Hindistan’da mı evlenecek

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, Hindistan’da dillere destan düğün töreniyle evlendi. 1 hafta boyunca süren törenlerde hem Hint hem de Amerikan gelenekleri yerine getirildi. Nick Jonas’ın kardeşi Joe Jonas ile nişanlanan Sophie Turner ile görkemli töreni konuştum.

Mendillerinizi alıp gidin


“Game of Thrones”un Sansa Stark’ı Hint geleneklerinden, edilen danslardan, müziklerden oldukça etkilenmiş. Nick ve Priyanka’nın düğünü ilham aldığı bir deneyim olmuş.
“Sen de Hindistan’da evlenmek ister misin” diye sordum. “Eğer yol çok uzak olmasaydı, kesinlikle orada evlenirdim” dedi...

Mendillerinizi alıp gidin


Bu arada 23 yaşındaki oyuncuya “Eminim büyürken sen de sıkı bir Jonas Brothers fanıydın” dedim. Aksine hiçbir zaman Jonas Brothers dinlememiş. Joe’nun sadece danslarını beğenirmiş. Ünlü yıldız, “Umarım böyle söylediğim için Joe beni öldürmez” diye de eklemeyi unutmadı...

 

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kelebek Haberleri

Sıradaki Haber

Cevap yok!

Eşi için mevlit okuttu

'Paris'e gittin beni kimlerle aldattın?' Hadise'yi korkutan mesajlar!

Eteğini öptü