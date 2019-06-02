Mehmet Ali Erbil'in doktoru konuştu
Mehmet Ali Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka, ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Erbil’in hastanede sıkıldığını söyleyen Kayuka, tedavisinin ise iyiye gittiğini ifade etti.
UZUN süredir hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil’in doktorundan açıklama geldi. Evinin banyosunda düştükten sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden ve 18 Ekim’den beri hastanede olan Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Kayuka şöyle konuştu: “Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor. Uzun bir süre oldu ve hastane ortamından sıkıldı. Zaten bu kadar zaman kim kalmak ister ki hastanede? Kendisi sıkılıyor ama o da mutlu sürecin iyiye gitmesinden.”
BAYRAMDA HASTANEDE
227 gündür tedavisi süren Mehmet Ali Erbil’in Ramazan Bayramı’nı da hastanede geçireceğini belirten Jan Klod Kayuka “Bu bayramda hastanede ama bu gidişle inşallah bir dahaki bayrama çıkabilir” dedi.
SEVENLERİNDEN BÜYÜK DESTEK
Tedavi süresi boyunca ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan Mehmet Ali Erbil’in durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor. Sosyal medya paylaşımları da yapmaya başlayan ünlü şovmene hayranları binlerce mesaj gönderiyor.
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