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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.12.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden iddia... Kardeşi canlı yayında yanıt verdi!

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Evinde düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 70 günü geride bıraktı. Konuşmaya ve yemek yemeye başlayan Erbil, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradığı ve darp nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yeşim Erbil iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbilin Kızı Sezin Erbilden duygusal mesaj
Mehmet Ali Erbil'in Kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj

"Dün hastanedeydim. Stelyo gösterdi. 'Böyle bir şey yazmışlar' dedi. Yayıldığını bilmiyordum. Üstünde de durmadım. Heralde kurdukları sayfa takipçi alsın diye yapıyorlar. Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil. Başa gelenler 70 gün oldu bu yaşadığı, geçirdiği şeyler darpla olacak şeyler değil. Ne diyeyim ki? Hiç öyle bir şey yok. Zaten gizleyemezsiniz ki... Adli bir olay... Böyle büyük bir olayı nasıl gizleyeceksiniz? Öyle bir şey olsa yapanların da bir şekilde cezalandırılması gerekir. Gizlenir mi? Öyle bir şey söz konusu değil.

Aslında ben camiadan çok uzağım ancak abimin özel hayatı ortalarda çok konuşulduğu için sanki çok fazlaymış gibi görünüyor.

Ben bir yazı yazmıştım 'Ha bir eksik ha bir fazla bırakın magazin dünyasında olan olayları...' Normal yaşayan insanlar bile böyle yapıyor. Tabi bunu olumlamak için söylemiyorum. Adı çıktığı için... Yoksa başka bir x genç kişinin abimden daha az hanım arkadaşları olduğunu söyleyemeyiz.

Herkes çapkın hele de bu devirde. Ulaşım o kadar kolay ki... Alan razı satan razı. Erkekler bu işleri dağlarla taşlarla yapmıyor. Kadınlarla yapıyor... Demek ki onlarda istekli...

Abiminki adlında diğerlerinden daha fazla değil. Sadece diğerleri sanıyorum daha tedbirli davranıyorlar, ortalığa çıkmıyorlar. Bizimki magazine çok yansıdığı için çıkan şeyler.

Bir de şöyle bir özelliği var. Boşanmalar yaşanıyor, neler neler yansıyor basına olumsuz haberler... Abimin ayrıldığı eşleriyle hala ilişkisi devam ediyor. Onlar ziyarete geliyorlar. Bu da bu adamın naifliğinden, hiç kimseye kötü bir şey yapmamasından kaynaklanıyor.

Sağlık durumuyla alakalı yeni bir gelişme yok. Konuşuyor, yemek yiyor, hala yoğun bakımda. Tedavisi sürüyor. Çok çok daha iyi olacak inşallah."

 

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