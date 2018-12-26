Mehmet Ali Erbil'in Kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babasına yazdığı mesaj ile duygulandırdı. İşte o mesaj...
68 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babası için duygusal bir paylaşıma imza attı.
'ŞÜKÜRLER OLSUN BUGÜNÜMÜZE'
Instagram hesabının hikaye bölümünden babasıyla ilgili bir video paylaşan Sezin Erbil paylaşıma, "Yoğun bakımda 68 gün geride kaldı. Babacığım sesini duymak bile güç veriyor. Şükürler olsun bu günümüze" notunu ekledi.
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