Koruyucu Roma’da
Çağatay Ulusoy, Netflix’in Roma’da düzenlediği “See What’s Next” etkinliğine katıldı. Ünlü oyuncu, başrolünü üstlendiği, Netflix’in ilk Türk dizisi “The Protector”ı (Koruyucu) uluslararası basına tanıttı.
Netflix’in orijinal içeriklerini tanıtmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede düzenlediği “See What’s Next” etkinliği bu sene İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti. Uluslararası basının takip ettiği etkinliğe Netflix’in ilk Türk dizisi “The Protector”ın (Koruyucu) başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy da katıldı. Netflix International Originals üst düzey yöneticisi Erik Barmack’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan ünlü oyuncu, canlandırdığı karakteri anlattı. İstanbul’u gizemli yaratıklardan kurtarmak için mücadele eden Hakan’ı oynayan Ulusoy, “Projeden dolayı çok heyecanlıyım. Dizide Hakan’ın maceraları yer alıyor. Hakan bir antikacıda çalışıyor” dedi.
TÜRKİYE’NİN SÜPER KAHRAMAN DİZİSİ
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Netflix CEO’su Reed Hastings de “The Protector” için şu açıklamayı yaptı: “The Protector", Türkiye’de çekilen bir süper kahraman dizisi. Türkiye’nin politikasını değil, oranın ülke olarak nasıl bir yer olduğunu göstermek istedik.”
Panelde Çağatay Ulusoy’un diziden görüntüleri de yayınlandı.
La Casa De Papel'in Profesörü Alvaro Morte ve Çağatay Ulusoy'un Roma'da çekildikleri kare Netflix Türkiye'nin Instagram hesabında yayınlandı.
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