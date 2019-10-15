Kleopatra Linet
Linet, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı sahneye tahtırevan üzerinde, Kleopatra imajıyla çıktı. 2.5 saat süren konseri yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.
“Memleketim” şarkısını Türk bayrakları eşliğinde seslendiren Linet, şöyle konuştu: “Başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama ben kendimi Türk gibi hissediyorum, ben Türk’üm. Bu konser de benim için çok anlamlı, çünkü aldığınız her bilet Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Barış Pınarı Harekatı’nda görevde olan aslan Mehmetçiklerimizin sonuna kadar yanındayım.”
Linet, sahneye tahtırevan üzerinde çıktı.
Dünya yıldızlarına meydan okuyoruz
Linet, daha önce Madonna, Beyonce ve Rihanna’nın da Kleopatra imajına büründüğü hatırlatılınca “Ben Bülent Ersoy’un yaptığını hatırlıyorum. Beyonce, Rihanna ve Madonna’ya sesimizle meydan okuyoruz” dedi.
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