Kırmızı halıda reziller vezirlere karşı

- Aslı Barış: Bu gece Oscar gecesi... Ödüller gece sahiplerini bulacak... Durum böyleyken hatırlayalım. Sizce bugüne kadar en ikonik elbiseler kimindi?

- Ceylan Atınç: Çocukluğumdan beri aklımda olan kırmızı halı anı, Madonna ve Michael Jackson’ın beraber Oscar gecesine geldikleri andır.

Çok beğeniyorum ikisini de o fotoğrafta. Bir diğer ikonik elbise ise Farrah Fawcett’a ait. Hatıralarımda “Altın kız” olarak kaldı, saçı ve elbisesinin uyumuyla. “Ben giyerdim” diye iç geçirdiğim elbise ise Gwyneth Paltrow’un 2012’de giydiği Tom Ford tasarımı elbisedir. Ayrıca hiç falso vermeyen isim de Cate Blanchett’tır benim için. Her ödül töreninde sıfır hata!

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Julia Roberts ve siyah beyaz şeritli elbisesi. Penelope Cruz’un uçuk pembe fırfırlı straplez elbisesi... Gwyneth Paltrow’un beyaz pelerinli elbisesi ve gülkurusu balık tül elbisesi de ilk aklıma gelen ve unutmadığım elbiseler.



Aslı Barış - Başak Dizer Tatlıtuğ - Ceylan Atınç:

- Aslı Barış: Ben de oyumu Charlize Theron’un 2004’te giydiği Gucci elbiseden yana kullanıyorum... Böyle bir güzellik olabilir mi! 2010’da giydiği göğüsleri korkunç tasarım da bir o kadar kötüydü. Stil danışmanı insanı rezil de vezir de ediyor gerçekten...

- Ceylan Atınç: Benim çok beğendiğim iki kadının büyük Oscar kırmızı halı hataları vardır ki hafızamdan silmem çok zor. Biri Uma Thurman’ın Christian Lacroix elbisesi, diğeri de Anne Hathaway’in son anda stylist’i ile tartışıp annesine seçtirdiği rivayet edilen Prada elbisesi.





DAHİ Mİ CANİ Mİ?

- Aslı Barış: Hazır Karl Lagerfeld’den bahsetmişken, moda dünyasının yeri doldurulamaz bir kaybı oldu. Çok yaratıcı ve üretkendi ama bazı açıklamalarıyla da şoke ediyordu. Kıvrımlı kadınları eleştiren, kürk kullanımını destekleyen çıkışları geldi aklıma... Ne düşünüyorsunuz, böyle figürler olmalı mı endüstride?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Açıklamaları evet çok sarsıcıydı. Parmak arası terliklere yaptığı gönderme çok komikti...

- Aslı Barış: Benim favorim “Eşofman giyen biri hayatının kontrolünü yitirmiştir” yorumu.

İçten içe katılıyorum da...

- Başak Dizer Tatlıtuğ: Benim de katıldığım çok sözü var, çünkü kendisi bakımlı, sofistike, tarz sahibi kadının tasarımcısı. Oturup kalkmasından vücut diline, duruşuna kadar hep çok kadın kadını, zarif ve klas kadını hayal eder. Kürk konusundaki sözü aşırı duyarsız; cinayet olduğunun farkına varamamış. Ama yarım yüzyıl aralıksız ilham olacak kadar üretken, dahi, ikon olarak inanılmaz değerler bıraktı arkasında.

- Ceylan Atınç: Bence de yeri doldurulamaz bir deha... Kim ne derse desin, ikonik moda tasarımcılarının başında gelir. Düşünce biçiminde tabii ki katılmadığınız noktalar olacaktır. John Galliano da zamanında benzer ayrımcı demeçleri yüzünden linç edildi, Dior’dan kovuldu, ama bu onun yeteneğini göz ardı etmemize neden olamaz.

Yetenek, disiplin, kreatif bakış açısı, zeka ve sanatsal dokunuş...

Benim için Karl Lagerfeld’i özetleyen kelimeler bunlardır.

PARLAYANLAR!

- Aslı Barış: Moda haftaları devam ederken iki top modelimiz podyumda fırtına gibi esiyor: Öykü Baştaş ve Günce Gözütok. İki başarılı model için de ülkemizde “çirkin” denmişti hatırlarsanız... Ne dersiniz, güzellik algımızı değiştirmeli miyiz?

- Ceylan Atınç: Bir insana çirkin demek ne kadar tuhaf geliyor, hele günümüzde...

- Aslı Barış: Gel gör ki dendi... Hatırlayın: Özellikle Öykü Baştaş’a sosyal medyada neler söylendi! Neden top modeller sürekli güzellik yarışması figürü muamelesi görüyor, anlamış değilim...

- Ceylan Atınç: Modellik güzellik yarışması değildir, ki güzelliğin yarıştırılmasına da kesinlikle karşıyım. Öykü ve Günce tam bir podyum yüzü, iyi model iyi yürür, iyi askıdır. İki modelimiz de dev moda haftalarında dev tasarımcıların podyumlarında yürüyor; bundan “güzel” ne olabilir?

- Başak Dizer Tatlıtuğ: İkisi de vücut hatları, havası, yürüyüşü, tavrı ve duruşu ile yabancılar arasında ön plana çıkacak kadar yetenekli modeller...

Fotomodel güzelliğinde, bebeksi hatlı, renkli gözlü olayı sadece modellerde, mankenlerde değil başrol dizi oyuncularında da aranıyor.

Ülkemizde güzellik çok önemli, çok prim yapıyor. Karakteristik ve kendine has, hatta kusurlu yüzler pek tutulmuyor. Avrupa’da ise bu tarz karakteristik, farklı yüzler aranıyor. Tamamen hayata bakış olayı ile paralel. Herkesin beğendiğini beğeniyoruz durumu. Orijinal, farklı olan, kusurlu olan, kalın hatlı olan çirkindir mantığı...

- Aslı Barış: Karl Lagerfeld “Bir modelin parlaması için en gerekli şey, bir saniyede tanınacak bir yüzü olması” demiş. Durumu özetliyor bence. Öykü de Günce de çok başarılı modeller. İleride çok daha fazla parlayacaklarına eminim.



