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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Moda Konseyi'nde bu hafta...
13.01.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır?

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Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır?

Ödül töreni sezonu Altın Küre’yle başladı. Moda Konseyi tartıştı: Kırmızı halıda ne renk, ne model, ne kesim giymeli? Meryem Uzerli’nin seçimleri yerinde mi? Lady Gaga şık mı göz tırmalayıcı mı?

Aslı Barış: Altın Küre’ler haftanın gündemini oluşturdu malum. Beğendiniz mi yıldızların tarzını?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben normalde çok kolay beğenirim. Ama bu yıl bir tek Charlize Theron’u beğendim. Erkeklerde Rami Malek’in smokini ve papyonu çok iyiydi. Bradley Cooper kötüydü. Partneri Irina Shayk da hep aynı şeyi giyiyor gibi: Tek yırtmaçlı dar, parlak elbiseler. Top modellerde hep aynı tarz elbiseler var, dikkat ettiniz mi? Victoria’s Secret partilerinde de hep aynı; dore, püsküllü, taşlı, dar, tek yırtmaç elbiseler...

Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır

Başak Dizer Tatlıtuğ - Aslı Barış - Ceylan Atınç

Aslı Barış: Süper tespit: Kate Moss dışında tüm modellerin tarzı hep aynı. Gerçi payet trendi var diye herkes disko topu gibi gelmişti geceye. Farklı az isim vardı, Lady Gaga gibi.

Ceylan Atınç: Lady Gaga’da sevemediğim bir şey var ama bu her zaman için geçerli; ya saç-makyaj ya da mücevher... Bir şey hep gözümü tırmalıyor Lady Gaga’da.

Aslı Barış: Ben sevdim bu sene. Valentino elbisesi, aynı tonda saçları, mücevherleri... İçimde sakladığım Disney prensesine fazlasıyla hitap etti. Bu yaşımda hâlâ Frozen izleyip hüzünlenebiliyorum. Yapacak bir şey yok!
Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır

Lady Gaga

Ceylan Atınç: Ben en çok Julia Roberts’ı beğendim. İkinci favorim ise Charlize Theron. Taylor Swift de listeye girer.

Aslı Barış: Bizden isimlerle devam edelim: Meryem Uzerli ve Buket Aydın da Altın Küre’ye katıldı bu yıl. Kıyafet seçimleri hakkında ne düşündünüz?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Meryem Uzerli iki kıyafet giydi. Kısa, tüllü elbisesiyle çok sıradan olmuştu. İkinci Nedret Taciroğlu tasarımı tabii ki daha iyiydi. Buket Aydın da tam kendi tarzı kıyafet ve saç-makyajla katıldı. Gayet uygundu ortama.
Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır

Irina Shayk - Bradley Cooper

Ceylan Atınç: Unutmayalım ki Buket Aydın bir haberci; oyuncu değil. Bu yüzden “daha fazla risk alsaydı, bambaşka bir şey deneyebilirdi” demek haksızlık olur. Giydiği Raşit Bağzıbağlı tasarımını beğendim. Ten rengine, saç rengine oldukça yakışan bir kırmızı tonu ve üstüne tam oturmuş bir kalıp... Saç-makyaj ve mücevherler de yerinde. Meryem Uzerli ise Nedret Taciroğlu’ndan dantel bir elbise seçmiş. Nedret Hanım kırmızı halı için biçilmiş kaftan. Birincisi herkesi olduğundan zayıf gösterebilecek elbiseler yapıyor, ikincisi kullandığı malzeme hep birinci sınıf. Yani danteli, kemeri, payeti veya taşı iyi olunca, vücuda da güzel oturunca falso vermiyor. Meryem çok güzel taşımış. Ama ben bu kol ve göğüs dekoltesinde hafif toplanmış, geride kullanılmış saçları tercih ederdim.

Aslı Barış: Meryem’in elbisesi kaliteli ama tarzı bana fena halde sıkıcı geldi. Yaşından büyük görünüyor. En azından renk seçimi farklı olsaymış... Buket Aydın kırmızı giyerek çok yerinde bir seçim yapmış. Saç modelini de beğendim. Zaten kendim de sıklıkla tercih ederim. Feminen ve klas duruyor.
Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır

Meryem Uzerli
Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır


KISA SAÇ KULLANMA REHBERİ

Aslı Barış: Bergüzar Korel bir yardım gecesinde sahne aldı. Elbisesi ve saç kesimiyle sosyal medyada çok beğenildi. Bence bir insana böyle bir saçın yakışması inanılmaz bir şey... Kısa saç trendi kimlere gider? Özellikle senin görüşlerini merak ediyorum Ceylan...

Ceylan Atınç: Kısa saçlı biri olarak dünyanın en harika şeyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki zaman zaman kullanım zorlukları yaşıyoruz. Özellikle Bergüzar için belki bazen daha zor çünkü kıvırcıklaşan ve kabaran bir yapısı var. Ben yüzüne çok yakıştırıyorum.
Uzun boylu ve uzun boyunlu, göğüs açıklığı geniş kadınlara çok yakışır. Ve Bergüzar Korel örneğinde gördüğümüz gibi de, abiye kıyafetleri alaturkalaştırmaktan kurtarır.

Başak Dizer Tatlıtuğ: O saç modeli küçük ve güzel hatlı yüzlere gidiyor. O yüzden Bergüzar Korel’de de kusursuz durmuş. Çeneniz çok uzun veya yanaklarınız yuvarlaksa ya da burnunuz büyükse olmuyor.

Kırmızı halıda nasıl fark yaratılır

 

 

 

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