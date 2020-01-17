MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu
GeriMagazin Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:43,Son Güncelleme:/

Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Kerem Bürsin ile İrem Helvacıoğlu aynı filmde buluştu

Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ‘Eflatun’ adlı bağımsız sinema filminde başrolü üstlendi. İki oyuncu, yönetmenliğini Cüneyt Karakuş’un yaptığı filmin okuma provalarına başladı.

ÜNLÜ oyuncular Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ilk kez aynı projede izleyici karşısına çıkacak. Bürsin ve Helvacıoğlu “Eflatun” adlı bağımsız sinema filmi için birlikte kamera karşısına geçecek.

“Eflatun”un yönetmenliğini ise Boğaziçi Film Festivali’nde “Suret” isimli kısa filmiyle ödül alan Cüneyt Karakuş üstlenecek.

Ünlü oyuncuların okuma provalarına başladığı filmde rol alacak diğer isimler ise henüz belli değil. “Eflatun”un çekimleri cast çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul’da başlayacak. Film vizyon öncesi festivallerde yarışacak.

False
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle