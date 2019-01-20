Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk yaşıyor mu?
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Kerem Alışık (58) 'Ali Rahmet Fekeli'yi, Hilal Altınbilek (27) ise 'Züleyha'yı canlandırıyor. İki ünlü oyuncunun aşk yaşamaya başladığı iddia edildi...
Bu haberler üzerine Kerem Alışık bir açıklama yaptı:
"Bir iddiaya göre denilerek, hiç bir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması.
Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir.. Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim.. Saygıyla.."
Kerem Alışık
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