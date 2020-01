Kenan Doğulu alkışı hak ediyor

Ömür Gedik: Kenan Doğulu’nun “Atiye” dizisiyle ilgili fikirlerinin Beren Saat’in sevişme sahneleri üzerinden algılanmasını çok çirkin buluyorum. Bu konuda Kenan’ın kıskançlık yapacağını da sanmıyorum çünkü kendisi de sanat dünyasının içinde ve ayrıca Beren de ilk kez oyunculuk yapmıyor. Eşiyle gurur duyduğunu söylemesi ise alkışı hak ediyor.

Onur Baştürk:

Beren Saat’in sevişme sahnesi demekten vazgeçelim. Beren tek başına değildi o sahnelerde. Metin Akdülger ve Mehmet Günsür de sevişti. Kenan Doğulu profesyonel. Elbette kıskanmamıştır. Olaya sadece sevişme sahnesinden bakacak bir adam değil.

Cengiz Semercioğlu: Ortada kıskanılacak bir durum yok arkadaşlar çünkü Beren’in sevişme sahnesi filan yok dizide... Yakınlaşıp, masanın üzerine uzandığı sahneye sevişme diyorsak gerçekten toplum olarak sevişmenin ne olduğunu bilmiyoruz demektir.

Tartıştığımız şeye bakın, olmayan bir sevişme sahnesini sevişme yaptık, Kenan’ın da ne diyeceğini merak ediyoruz.

Bu kadar başarılı bir diziyi bu tarafıyla konuşmak ayıptır. Kenan söylenecek en iyi şeyi söylemiş...

2020 kehanetleri

Konsey, 2020’de müzik ve sinema dünyasıyla ilgili kehanet de bulunup bekledikleri güzellikler ve evleneceklerini düşündükleri çiftleri açıkladı.

Onur Baştürk: Sinemada artık birbirine benzeyen komedilerin çekilmemesini bekliyorum. Müzikte de rap daha fazla ön plana çıkacak. Hatta pop ve rap ortak işbirliklerine girecek diyorum.

Evlenmesini beklediğim çift yok ama boşanmasını kehanetleyeceğim çok çift var... Onları da yazmayayım, ayıp olur.

Ömür Gedik: 25’inci James Bond filmi “No Time to Die”, bitmek bilmeyen serinin yeni filmi “Fast and Furious 9”, Godzilla ve King Kong’u karşı karşıya getirecek olan ve kim yener sorusunu şimdiden sordurmaya başlayan “Godzilla vs. Kong” ve 33 yıl sonra gelen “Top Gun”ın Tom Cruise’lu devam filmi “Top Gun Maverick” merakla beklediğim 2020 filmleri.

Yabancı müzikte The Cure, Pet Shop Boys ve Kendrick Lamar albümleri için sabırsızlanıyorum.

Türkiye’de ise Barış Manço, Şehrazat ve Yeni Türkü tribute albümleri beni heyecanlandırıyor.

Evlenmesini beklediğim çiftlere gelince; Hande Erçel-Murat Dalkılıç, Hazer Amani-Sıla ve geçen yıl Bahamalar’da nişanlanan Jennifer Lopez-Alex Rodriguez.

Cengiz Semercioğlu: Demet’le (Akalın) Hande’nin (Yener) kavga etmeyip sosyal sorumluluk projeleri yaptığı, “MasterChef”ten sonra “Survivor” konuştuğumuz, Sıla’yla Hazer’i evlendirdiğimiz, rap’i de popu da konuştuğumuz bir 2020 olacak gibi geliyor bana...

Pop müziğin kuralı cesur ve iddialı olmak

Sevda Türküsev, Hadise’nin yılbaşında verdiği cesur pozları “Halk dilinde o cesaret değil bir tarafını göstermek oluyor. Keşke bu cesareti ülke gelişimi ya da sosyal sorumluluk adına gösterseler” diye eleştirdi. Bu eleştiriye Hadise, “Edebi kıyafetle ölçene cahil denir, edepsizlik sizin kafanızda” diye veryansın etti ve Mevlana’nın şu sözünü paylaştı: “Cahil ile sohbet etmek güçtür biline. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.” Konsey bu polemiği değerlendirdi.

Ömür Gedik: Kıyafet eleştirme konusunda benzer bir hatayı ben de yapmış ve sonrasında yanlış yaptığımı anlamıştım. Artık ister açık ister kapalı giyinsin, 18 yaşını geçmiş, yetişkin bir bireyin kıyafetiyle sorgulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Giydiğini kendine yakıştırıyorsa, tercih onun deyip geçmek lazım.

Hadise de istediğini giyebilir, isteyen izler, görmek istemeyen de izlemez.

Onur Baştürk: Yıl olmuş 2020, hâlâ bunları mı tartışıyorlar? Sevda Hanım’ın çıkışı çok 90’lar, çok bin yıl öncesi. Hadise’nin pozları hoş estetik. Ama Mevlana’yla yanıt vermesine gerek yok. Madem pozunu veriyorsun, kimin ne dediğine aldırmamayı öğrenmen lazım.

Cengiz Semercioğlu: Sevda Türküsev popüler figürleri eleştirerek gündeme gelmeyi seven bir iletişimcidir. Sorsan magazine burun kıvırırlar ama Hadise üzerinden yürümeyi de iyi bilirler. Her işin kendi göre kuralları vardır, pop müziğin kuralı da sahnede iyi görünmektir, gerekiyorsa cesur ve iddialı olmaktır. Ayrıca sosyal sorumluluk konularında kimin ne kadar cesur olduğunu belirlemek de Sevda Hanım’ın işi değil...

Orantısız bir tepki

Kerem Bürsin’in “Yılbaşında tek başıma olmayı ve dua etmeyi seviyorum, sonuçta bir yıl kapanıyor” açıklamasını “Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavuklar” diyerek eleştiren Aylin Aslım sosyal medyada topa tutuldu. Konsey bu dua üstüne çıkan polemiği değerlendirdi.





Ömür Gedik: Aylin Aslım “Kimsenin kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği bir yıl dilerim” diye tweet atmadan hemen önce Kerem Bürsin’in duasına laf edince en önce kendisiyle çelişmiş oldu. Kimsenin ne Kerem Bürsin ne de bir başkasının inancına, tercihine karışmaya, eleştirmeye hakkı var. Keşke saygı beklerken, saygıyı, hoşgörüyü önemserken saygı gösterebilsek.



Cengiz Semercioğlu: Riyakarlıktan o kadar çok bıktık ki artık Aylin gibi, yapılan her işin, atılan her adımın birilerine yaranma, bir şeylerden nemalanma için yapıldığını düşünenlerin sayısı hiç az değil. Ama Kerem’in buna hiç ihtiyacı yok. Kaldı ki 364 gün içip yılbaşı gecesi içmeyen, dua eden biri olamaz mı hayatta? Aylin Aslım orantısız bir tepki göstermiş...



Onur Baştürk: Samimi bir şey söylemiş Kerem Bürsin. Kendi kendine kalıp sorgulama yapması güzel bir şey. Aylin Aslım her ne kadar bunu ti’ye almaya çalışsa da, kaba bir yaklaşım sergilemiş. Bir de herkese laf yetiştirme vaziyeti bir kalksa artık Twitter’dan. Sana ne yani adamın duasından, tek kişilik ayinden...

Kolaysa tüm hesabı sil

Eliz Sakuçoğlu’ndan sonra İrem Derici de tüm Instagram paylaşımlarını sildi ve “30 günlük sosyal medya detoksu. Bağlanmak için bağlantıyı kesin” mesajını paylaştı. Böyle bir detoks ve geçmişi silerek yapılan temizlik mantıklı mı? Bir iyileşme mi yoksa rahatsızlık göstergesi mi?

Cengiz Semercioğlu: Sabah akşam sosyal medyayla yatıp kalkarsan olacağı bu tabii... Aşırı dozdan sosyal medya zehirlenmesi yaşar, sonunda çareyi dükkanı kapatmakta bulursun. Seviyeli bir ilişkin olsun sosyal medya hesabınla, günde 30 post koymak, bütün yorumları okumak, cevap vermek zorunda değilsin. Bunu yapsaydın başın ağrımaz, detoksa da ihtiyaç duymazdın sevgili İrem...

Onur Baştürk: Kolaysa tüm hesabı sil, olsun bitsin. Geçmiş fotoğrafları silmek moda oldu ama o fotoğraflar silinince gelmiş de silinmiyor tabii. Kullanıcılar sadece rahatlamış, iç temizlik yapmış gibi hissediyorlar. Yani bir tür kendi kendilerini kandırıyorlar işte.

Ömür Gedik: Sosyal medya detoksunu uygulayamasam da anlayabiliyor ve destekliyorum. Başkalarının hayatları, fotoğrafları, yazdıkları, çizdikleri üzerinde yaşamayı bir süre de olsa bırakmak lazım. Geçmişteki tüm fotoğrafları silmek ise biraz fazla ve gereksiz geldi bana. Hani ayrıldığın kişiyle olan fotoğrafları silmek tamam da tüm sayfayı uçurmak nedir onu anlamadım doğrusu.

Gizem’in çekilecek çilesi varmış

Gizem Özdilli, “Beraber olduğum erkekler güzel olsun istiyorum. Botoks yaptırıyorum, gıdısını aldırıyorum. Hatta biri horluyordu geniz etini aldırdım, küçük dili kesildi. 15 yaş gençleşince de beni terk ediyorlar” dedi. Gizem’in operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Onur Baştürk: Michael Douglas’ın ünlü piyanist Liberace’yi, Matt Damon’ın da onun sevgilisini oynadığı bir film vardı. Bana onu hatırlattı bu hadise. Liberace sevgilisine estetik operasyonlar yaptırıyordu. Mükemmele ulaşmak için. Sonuç korkunçtu tabii... Demek ki herkesi olduğun gibi kabul etmek gerekiyor. Esas olduğu gibi kabul etmemek şımarıklık...







Cengiz Semercioğlu: Sen dünyanın parasını harca, adam gençleşip güzelleştikten sonra başkasına gitsin. Gizem’in de çekilecek çilesi varmış! Gizem ne gerek var bu kadar çabaya? Heykeltıraş değilsin ki sen, yeniden yapmaya çalışıyorsun adamı. Para da gitti, aşk da sonunda…



Ömür Gedik: Gizem Özdilli beraber olduğu erkeklere neler yapmış öyle. Küçük dillerini filan kesmiş, adamlar da başımıza daha neler gelir diye düşünüp kaçmıştır belki de. Bakım konusunda erkeklerin de özenli olması gerektiğini düşünüyorum tabii abartmamak kaydıyla...

Muzip ve estetik bir poz

İkinci bebeğine hamile olan Bergüzar Korel’in karnı burnunda pozunu Konsey masaya yatırdı.

Cengiz Semercioğlu: Sempatik, güzel ve estetik bir fotoğraf olmuş. Son yıllarda ünlü kadınlarda böyle bir moda başladı. Bunun da nedeni be biliyor musunuz? Bu meselenin sosyal medyada tartışılıyor olması. “Hamile kadın karnını mı gösterir” diye eleştirenlere tepki olarak yapıyorlar bunu, “Buyrun gösteririz” diyerek. Bu vücut bizim ister saklarız, ister gösteririz, kimse karışamaz isyanı bu... Ben de bu tepkiye sonuna kadar hak veriyorum. Kime ne, sana ne, bana ne...

Ömür Gedik: Hamilelerde karnı açma modasını ben pek sevmiyorum, hamile kalsam moda oldu diye yapmam. Bergüzar’ın da moda olduğu için bu pozu verdiğini sanmıyorum, hoşuna gitmiştir ve yapmıştır. Güzel de görünüyor ayrıca.

Onur Baştürk: Çok muzip, çok estetik bir pozdu. İlerisi için güzel bir hatıra doğacak olan bebeğe de... Ama böyle bir moda filan yok. Abartmayalım...



Onur BAŞTÜRK - Cengiz SEMERCİOĞLU - Ömür GEDİK