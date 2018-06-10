Bodrum’da yaşayan sanatçı Fatma Girik , aile dostlarının yeni açtığı mekanda görüntülendi.

Fatma Girik, son günlerde taciz iddiaları ile gündeme gelen Talat Bulut ile ilgili soruyu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Magazin programlarını izlemediği için olaydan haberdar olmadığını söyleyen Girik, “Talat Bulut mu? Tanımaz mıyım kendisini. En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçı. Hiç inanmam. Talat Bulut doğru düzgün bir aile babasıdır ya. Böyle bir şey imkansız. Kalıbımı basarım” dedi.

Girik, kendi döneminde böyle bir taciz olayı ile asla karşılaşmadığını da belirterek, “Sevgi saygı vardı. Böyle bir şey yoktu. Çok şaşırdım” diye konuştu.

Taciz iddialarına isyan etti

Hande Ataizi’nin yıllar sonra ‘Talat Bulut beni de taciz etmişti’ sözlerini de yorumlayan Fatma Girik , tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“O zaman bulunmuşsa, şimdi niye çıkarıyorlar? Kostümcü kız çıktı diye hepsi başladı, ‘bana da bana da diye’. Niye o zaman söylememişler. Korkmuşlar mı Talat Bulut’tan. Çünkü yalan herhalde. İlla ki ikinci bir insanı taciz ettikten sonra mı söyleyeceksin? Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? İnsanın inanası gelmiyor. Hele Talat Bulut’a hiç gelmiyor. Çok tatlı bir adamdır. Esin Afşar’ın kızıyla evli. Bu kadar salak bir adam mı? En güzel filmlerde oynamış, çok iyi oyuncu diye konuşulan bir insan kalkar da böyle bir şey yapar mı? Ben Talat Bulut ile oturmuş ahbaplık etmiş insan değilim. Filmlerini izlerim. Merhaba, merhaba deriz çay kahve içersin o kadar. Talat Bulut bir insanı taciz edecek biri değil.” dedi.