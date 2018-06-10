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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.06.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

İnsanın inanası gelmiyor!

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İnsanın inanası gelmiyor!

“Yasak Elma” dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.’nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını ifade etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, Talat Bulut'u savundu.

Bodrum’da yaşayan sanatçı Fatma Girik , aile dostlarının yeni açtığı mekanda görüntülendi.

Fatma Girik, son günlerde taciz iddiaları ile gündeme gelen Talat Bulut ile ilgili soruyu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Magazin programlarını izlemediği için olaydan haberdar olmadığını söyleyen Girik, “Talat Bulut mu? Tanımaz mıyım kendisini. En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçı. Hiç inanmam. Talat Bulut doğru düzgün bir aile babasıdır ya. Böyle bir şey imkansız. Kalıbımı basarım” dedi.

Girik, kendi döneminde böyle bir taciz olayı ile asla karşılaşmadığını da belirterek, “Sevgi saygı vardı. Böyle bir şey yoktu. Çok şaşırdım” diye konuştu.

Taciz iddialarına isyan etti

Hande Ataizi’nin yıllar sonra ‘Talat Bulut beni de taciz etmişti’ sözlerini de yorumlayan Fatma Girik , tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“O zaman bulunmuşsa, şimdi niye çıkarıyorlar? Kostümcü kız çıktı diye hepsi başladı, ‘bana da bana da diye’. Niye o zaman söylememişler. Korkmuşlar mı Talat Bulut’tan. Çünkü yalan herhalde. İlla ki ikinci bir insanı taciz ettikten sonra mı söyleyeceksin? Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? İnsanın inanası gelmiyor. Hele Talat Bulut’a hiç gelmiyor. Çok tatlı bir adamdır. Esin Afşar’ın kızıyla evli. Bu kadar salak bir adam mı? En güzel filmlerde oynamış, çok iyi oyuncu diye konuşulan bir insan kalkar da böyle bir şey yapar mı? Ben Talat Bulut ile oturmuş ahbaplık etmiş insan değilim. Filmlerini izlerim. Merhaba, merhaba deriz çay kahve içersin o kadar. Talat Bulut bir insanı taciz edecek biri değil.” dedi.

 

 

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