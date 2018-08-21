"Hiçbirimiz hoşnut değiliz"
“Yasak Elma” dizisi oyuncusu Şevval Sam, havalimanında objektife takıldı. Sam, taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut’la ilgili soruya, “Ekip olarak hiçbirimiz bu durumdan hoşnut değiliz” dedi.
ŞEVVAL Sam, başrolde olduğu “Müzeyyen” müzikalinin Ege turnesine devam ediyor. Sanatçı, önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı önünde objektife takıldı. Terminal girişindeki basamaklara oturmuş çay içerken görüntülenen Sam, “Yasak Elma”daki rol arkadaşı Talat Bulut’la ilgili soruları yanıtsız bırakmadı.
Sam, tacizle suçlanan Bulut hakkında savcılığın takipsizlik kararı vermesiyle ilgili “Konu, tacize uğradığını iddia eden kostüm asistanı tarafından bir üst mahkemeye taşındı” dedi ve ekledi: “Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Savcılık takipsizlik verdi ama olay bir üst mahkemeye gitti. Bu süreç tamamlanmış, tam olarak aklanmış değil. Bizim de sözleşmelerimiz olduğu için şimdilik devam etmek durumundayız. Böyle bir konuyla anılmak istemezdik. Bu konu haricinde Eda Ece, Onur Tuna, Sevda Erginci ve yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt herkes çok iyi. Ama ekip olarak hiçbirimiz bu durumdan hoşnut değiliz.”
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